Các ngân hàng cần giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ.

Tại cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tổ chức tín dụng (TCTD) sáng 19/10, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, để giảm lãi suất cho vay thực chất, các TCTD phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn.

Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng của chi phí vốn. Nếu các ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động, việc giảm lãi suất cho vay sẽ gặp khó khăn.

Việc giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo số liệu của NHNN, đến ngày 14/10/2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20.721.583 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cuối năm trước và tăng 16,73% so với cùng kỳ.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Giáp

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đồng thuận triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ; thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất.

Trước mắt, các TCTD phải điều chỉnh giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn an ninh tài chính - tiền tệ. Các ngân hàng đồng thời phải giảm lãi suất cho vay, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm 1,5-2%/năm.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD triển khai giải pháp nhằm bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế.

Các ngân hàng cần ưu tiên cấp tín dụng cho những công trình, dự án trọng điểm, khả thi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các ngành, lĩnh vực cần khuyến khích theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giáo dục và đào tạo, công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, các TCTD phải kiểm soát chặt hoạt động cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn; tăng cường cho vay hợp vốn đối với các dự án lớn. NHNN yêu cầu các ngân hàng không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô cho vay.

Các TCTD cũng cần bảo đảm cân đối giữa huy động vốn và tín dụng, thường xuyên rà soát cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền và kỳ hạn, đồng thời đa dạng hóa kênh huy động.

Ngoài ra, các ngân hàng cần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật về giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Sáng nay 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp giữa NHNN với các ngân hàng thương mại.

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp, ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV nói: “Với chỉ đạo của NHNN, tôi kêu gọi các ngân hàng thực hiện giảm thực chất lãi suất huy động khoảng 0,5%/năm nhằm kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay”.

Chủ tịch HĐQT BIDV chia sẻ, BIDV cam kết triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng với kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, lãi suất cho vay từ 6-7%/năm dành cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Mức lãi suất này thấp hơn từ 1,5-2%/năm so với lãi suất cho vay đang được ngân hàng áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực này.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, khó khăn lớn nhất hiện nay với ngành ngân hàng trong việc giảm lãi suất là làm sao để có thể giảm lãi suất huy động.

"Lãi suất đầu vào phải phù hợp để đảm bảo lợi ích của người gửi tiền, nên mức giảm ra sao để người gửi tiền vẫn được đảm bảo quyền lợi và họ quan tâm đến việc gửi tiền vào ngân hàng.

Nếu chúng ta giảm lãi suất huy động một cách không hợp lý cũng có thể tác động đến hành vi của người gửi tiền, đó là bài toán mà ngành ngân hàng, bao gồm NHNN và các NHTM sẽ phải phối hợp với nhau một cách chặt chẽ, nhằm tìm ra điểm phù hợp về lãi suất đầu vào hợp lý, từ đó sẽ có được lãi suất đầu ra hợp lý cho nền kinh tế”, Chủ tịch VCB nói.