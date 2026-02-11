Sự kiện ra mắt VIFC-HCMC được đánh giá là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại, hướng tới thu hút dòng vốn quốc tế và hình thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc kiến tạo một môi trường tài chính minh bạch, cạnh tranh và tiệm cận các chuẩn mực toàn cầu.

MB - Thành viên sáng lập, đồng hành kiến tạo nền tảng tài chính chuẩn quốc tế

Với vai trò thành viên sáng lập VIFC-HCMC, MB khẳng định cam kết đồng hành cùng cơ quan quản lý và các đối tác trong quá trình xây dựng và vận hành trung tâm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau hơn 30 năm phát triển, MB hiện là một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản vượt 1,6 triệu tỷ đồng, phục vụ hơn 35 triệu khách hàng. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt trên 34 nghìn tỷ đồng. Những kết quả này được xây dựng trên nền tảng chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu trong giai đoạn tới.

Theo đại diện MB, năng lực công nghệ, dữ liệu cùng hệ sinh thái số toàn diện sẽ là nền tảng để ngân hàng đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Bốn trọng tâm chiến lược của MB

Tham gia VIFC-HCMC, MB xác định bốn nhóm trọng tâm chiến lược.

Thứ nhất, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường quốc tế.

Thứ hai, xây dựng và vận hành hạ tầng thanh toán tiên tiến, bao gồm thanh toán song phương, đa phương và kết nối liên ngân hàng theo chuẩn quốc tế.

Thứ ba, tham gia phát triển các nền tảng thị trường mới như Sở giao dịch hàng hóa, hệ thống lưu ký và thanh toán bù trừ tập trung đa tài sản.

Thứ tư, triển khai các nền tảng công nghệ lõi gồm định danh số, bảo mật, quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro, nhằm bảo đảm hoạt động tài chính tại trung tâm diễn ra an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Về dài hạn, MB cho biết sẵn sàng nghiên cứu việc hiện diện hoạt động chuyên biệt tại trung tâm để cung cấp các dịch vụ tài chính trực tiếp, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý.

Cam kết đầu tư dài hạn, thúc đẩy môi trường tài chính cạnh tranh

Đại diện MB nhấn mạnh, thành công của một trung tâm tài chính không chỉ phụ thuộc vào quy mô thị trường hay sự đa dạng sản phẩm, mà còn dựa trên niềm tin thể chế, chất lượng hạ tầng và sự đồng hành bền vững của các định chế tài chính.

Với tinh thần đó, MB cam kết đầu tư dài hạn và đồng hành cùng trung tâm; tăng cường kết nối hệ sinh thái tài chính - công nghệ trong nước và quốc tế; góp phần xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn, đổi mới và có năng lực cạnh tranh toàn cầu; đồng thời thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính chất lượng cao và tìm kiếm đối tác chiến lược.

Ngân hàng cũng bày tỏ tin tưởng rằng các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù do Quốc hội và Chính phủ ban hành dành cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

