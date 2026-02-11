Lễ ra mắt được tổ chức tại Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM và các địa phương; các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, các thiết chế cốt lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM gồm Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt, Trung tâm Trọng tài Quốc tế đã ra mắt. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế trao chứng nhận cho các thành viên tham gia sáng lập Trung tâm.

Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ, niềm tin của người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đối với Việt Nam được tăng cường, củng cố, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ tuyên bố ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM - thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thành phố luôn đi đầu trong đổi mới sáng tạo.

Theo Thủ tướng, chúng ta đang chứng kiến một thế giới đang đổi thay nhanh chóng với cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế toàn cầu phân mảnh, dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ. Hướng tới 2 mục tiêu 100 năm và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, Việt Nam phải lách qua cơn gió ngược, tìm điểm sáng. Thực tế, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu thế giới năm 2025, đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, với sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế. Việt Nam xác định phải tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và ngoài nước.

Thủ tướng: Thành công của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng đòi hỏi trách nhiệm và sự hành động chung của toàn hệ thống chính trị, của mọi người dân, doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức liên quan. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế: (1) Hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; (2) Cung cấp công cụ tài chính hiện đại cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu; và (3) Nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng "kiến tạo" thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Nhấn mạnh tinh thần cầu thị, chân thành trong tham khảo, học tập các bài học, kinh nghiệm quốc tế và chấp nhận "học phí" trong phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, Thủ tướng cho rằng muốn làm được những nhiệm vụ khó khăn nêu trên dứt khoát phải có 3 yếu tố: (1) Thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; (2) Mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; (3) Điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả.

Theo Thủ tướng, tinh thần là "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh". Đồng thời, niềm tin là rất quan trọng trong thu hút các đối tác, nhà đầu tư, với tinh thần "đoàn kết để tạo lập sức mạnh; hợp tác để tạo lập nguồn lực; đối thoại để tạo lập lòng tin", đồng thời cần cạnh tranh lành mạnh.

Thủ tướng cho biết, trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế, chúng ta đã đạt kết quả ban đầu như: Trung tâm Tài chính hàng không huy động 6,1 tỷ USD; Trung tâm Tài chính hàng hải đang hình thành gắn với vị thế logistics Việt Nam; Trung tâm Fintech và đổi mới sáng tạo thu hút mô hình tài chính số tiên tiến.

Cùng với đó, các thiết chế cốt lõi gồm: Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt, Trung tâm Trọng tài quốc tế đã được ra mắt; đây là nền tảng cơ bản, cần thiết để phát triển lâu dài, bền vững, minh bạch, an toàn pháp lý, giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực toàn cầu và tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Theo Thủ tướng, những kết quả này đã khẳng định: Khi đã quyết tâm; lại được tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, biết xây dựng thể chế vượt trội, biết huy động nguồn lực, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực, trên tinh thần "Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế, UBND TPHCM, UBND TP Đà Nẵng cùng các bộ, ngành, địa phương đã làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết tâm, hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ra mắt và đi vào hoạt động.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đầy thách thức, đòi hỏi tư tưởng phải thông, quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động phải rất quyết liệt, kiên trì, bền bỉ, không có chỗ cho sự trì hoãn hay nửa vời, không "đánh trống bỏ dùi", "không lãng phí trong một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong một năm". Thành công của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng đòi hỏi trách nhiệm và sự hành động chung của toàn hệ thống chính trị, của mọi người dân, doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để đảm bảo mục tiêu, đích đến cuối cùng là sự thành công của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương phải "hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm trực tiếp, kiểm tra giám sát thường xuyên, giải quyết, tháo gỡ khó khăn dứt điểm, hiệu quả".

Theo đó, phải hoàn thiện ngay các thể chế vượt trội, đồng bộ với chuẩn mực quốc tế (OECD, Basel…), theo sát tình hình thực tế, tháo gỡ kịp thời vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường giám sát, kiểm tra. Ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng số, hạ tầng tài chính xanh; đầu tư mạnh vào an ninh tài chính, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data) để giám sát rủi ro. Thành lập cơ chế giám sát chặt chẽ, báo cáo hàng quý về các chỉ số cụ thể: Lượng vốn thu hút, số tổ chức tham gia, quy mô giao dịch.

Các cơ quan của Chính phủ như Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao để đảm bảo hệ thống giải quyết tranh chấp hoạt động hiệu quả ngay từ khi bắt đầu hoạt động.

Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao để các bên tham gia cùng thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng lợi ích chung, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời, thành lập tổ tư vấn cho Hội đồng Điều hành bao gồm cả chuyên gia người nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận cho các thành viên tham gia sáng lập Trung tâm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo UBND TPHCM và TP Đà Nẵng triển khai ngay các công việc với tinh thần tiên phong, chủ động, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả, làm phải hiệu quả. Theo đó, đầu tư xây dựng ngay trụ sở Trung tâm Tài chính với hạ tầng thiết yếu, hiện đại, thuận lợi, phù hợp, từ đó tạo nguồn lực trực tiếp.

TPHCM và Đà Nẵng phải triển khai ngay cơ chế sandbox cho sản phẩm tài chính mới; đề xuất chính sách ưu đãi đột phá để thu hút đầu tư của ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu; số hóa 100% thủ tục với chi phí cạnh tranh cho nhà đầu tư, đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng trở thành nhân tố chủ lực đóng góp mạnh mẽ, thực chất cho sự phát triển của đất nước và 2 thành phố.

TP Đà Nẵng phải phối hợp chặt chẽ, phát huy lợi thế để xây dựng trung tâm bổ trợ, tập trung vào tài chính hàng hải và logistics; cải cách hành chính mạnh mẽ, đảm bảo môi trường kinh doanh hấp dẫn không kém TPHCM.

Hai thành phố tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo các chuyên gia tài chính, thu hút nhân lực vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch vào cuộc trong việc này.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc tích cực, coi đây là cơ hội phát triển của mình. Các nhà đầu tư quốc tế thực hiện ngay cam kết, mở rộng sự hiện diện, chuyển giao công nghệ quản trị tài chính, tham gia sâu vào các trụ cột như hàng không, hàng hải, fintech…

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, nhất là các tập đoàn lớn, các ngân hàng phải cạnh tranh lành mạnh, tiên phong, dẫn dắt trở thành thành viên sáng lập, sử dụng dịch vụ Trung tâm để huy động vốn quốc tế, phát hành trái phiếu, quản lý rủi ro hiệu quả, tiên phong xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các start-up phải mạnh dạn tham gia sandbox, thử nghiệm sản phẩm mới; hợp tác với đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là lúc doanh nghiệp trong nước thực hiện sứ mệnh của mình, chứng minh sức mạnh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa Việt Nam; biến Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng thành một động lực, điểm tựa để phát triển.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên" và câu ca dao Việt Nam: "Non cao cũng có đường trèo/ Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi", đồng thời "vạn sự khởi đầu nan", "không có thành công nào chỉ có hoa hồng và thảm đỏ", Thủ tướng cho rằng quá trình chuẩn bị, xây dựng và ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng chính là "bước đi đầu tiên" trong hành trình phát triển kiên trì, bền bỉ của công nghệ tài chính hàng đầu thế giới tại Việt Nam theo hướng: "Công nghệ dẫn dắt - Tài chính khơi thông - Kinh tế bứt tốc - Thịnh vượng cộng đồng".

Với tinh thần hành động xuyên suốt: "Chủ trương sáng tỏ - Cơ chế đã rõ – Nguồn lực sẵn có – Quyết không từ bỏ - Thành công sẽ có", tin tưởng sâu sắc rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng sẽ từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu, bằng sức mạnh nội sinh thông qua "Cơ chế vượt trội – Hạ tầng hiện đại – Nguồn lực dồi dào – Nhân tài hội tụ", đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới mà Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra, hướng tới hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thể hiện khát vọng vươn lên và nâng tầm vị thế

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện khát vọng vươn lên của Thành phố và cả nước; nâng tầm vị thế của Việt Nam và TPHCM trên bản đồ kinh tế tài chính quốc tế. TPHCM cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và hiệu quả; mọi nhà đầu tư tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế đều được đối xử công bằng và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Chính quyền Thành phố sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để các dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Cũng tại buổi lễ, đại diện các định chế tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã phát biểu cam kết đồng hành, tích cực tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SOVICO, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bà Nguyễn Phương Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SOVICO, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank đánh giá với sự kiện này, Việt Nam không chỉ mong muốn thu hút dòng vốn, mà đang chủ động kiến tạo một không gian tài chính minh bạch, hiện đại, vận hành theo chuẩn mực quốc tế, gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

TPHCM là điểm hội tụ tự nhiên của các hoạt động tài chính quy mô lớn. Trong đó, tài chính hàng không - một lĩnh vực có giá trị hàng nghìn tỷ USD trên toàn cầu - sẽ là một trụ cột chiến lược, kết nối Việt Nam với thị trường khu vực và thế giới.

Bà Thảo cho rằng Việt Nam và TPHCM đang từng bước hình thành một hệ sinh thái với thủ tục số hóa, cơ chế sandbox cho đổi mới tài chính, môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn, cùng hệ thống trọng tài và tòa án đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Điểm lại những đóng góp của SOVICO với việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, bà Thảo nhắc tới tòa tháp Saigon Marina IFC đã được khánh thành như công trình đầu tiên của khu Trung tâm Tài chính Quốc tế. SOVICO cũng mời gọi các nhà sản xuất, các quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty leasing, bảo hiểm, công nghệ và đào tạo hàng không đến với TPHCM để cùng xây dựng một hệ sinh thái tài chính hàng không hiện đại, minh bạch và bền vững; Airbus và Boeing đã trở thành những thành viên chiến lược danh dự của Trung tâm Tài chính Quốc tế…

SOVICO cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế, triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và phát triển nguồn nhân lực tài chính-công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam.

