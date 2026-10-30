Mạng xã hội mấy ngày qua xôn xao thông tin nhiều tài khoản thanh toán tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) tự động bị chuyển thành tài khoản hộ kinh doanh với ngành nghề lái xe công nghệ, bán hàng rong, cửa hiệu...

Mạng xã hội trong mấy ngày qua xôn xao thông tin nhiều khách hàng có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) “tố” ngân hàng tự ý mở tài khoản hộ kinh doanh với những ngành nghề khác nhau như: Lái xe công nghệ, bán hàng rong, cửa hàng kinh doanh,….

Theo hiển thị trên ứng dụng MBBank của các khách hàng, có khách hàng cho biết là khách hàng Priority của MB nhưng bất ngờ được ngân hàng mở tài khoản hộ kinh doanh “bán hàng rong”.

Thậm chí, có những khách hàng đang sinh sống tại các tỉnh thành phía Nam nhưng lại được mở tài khoản “bán hàng rong” tại… Hà Nội.

Nhiều khách hàng cho biết, họ được mở tài khoản hộ kinh doanh có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 18 Lê Văn Lương, Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ đặt trụ sở chính của MB.

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người kiểm tra tài khoản và giật mình phát hiện bản thân họ cũng đã có tài khoản hộ kinh doanh, nhưng không hiểu tài khoản này được đăng ký từ khi nào.

Điều khách hàng lo ngại nhất là việc bỗng nhiên có tài khoản hộ kinh doanh, chạy xe ôm, bán hàng rong... có khiến họ sau này gặp vướng mắc về thuế.

Hàng loạt khách hàng phản ánh việc bất ngờ có tài khoản hộ kinh doanh.

Theo tìm hiểu, sự việc này xuất phát từ việc hiển thị thông tin cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên ứng dụng MBBank. Chiều 30/10, phía MB đã chính thức phát đi thông cáo khẳng định việc mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán, bao gồm mã thanh toán VietQR, được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng.

“MB khẳng định việc mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán, bao gồm mã thanh toán VietQR, được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng.

Ngân hàng MB nói việc đăng ký, sử dụng tài khoản và các dịch vụ liên quan gắn với sự chấp thuận của khách hàng.

Phía ngân hàng khẳng định, tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên ứng dụng MBBank hỗ trợ khách hàng nhận thanh toán, theo dõi giao dịch. MB không tự ý đăng ký hộ kinh doanh hoặc xác lập tư cách chủ hộ kinh doanh cho khách hàng.

"Việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên ứng dụng không đồng nghĩa với việc khách hàng đã được đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc mở tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh tại MB", MB giải thích.

Việc mở tài khoản hộ kinh doanh tại MB được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và yêu cầu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

MB cũng trấn an khách hàng khi cho rằng việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên ứng dụng MBBank không phải là căn cứ để kết luận khách hàng phát sinh nghĩa vụ thuế. Nghĩa vụ thuế được xác định theo quy định pháp luật về thuế và hoạt động thực tế của người nộp thuế.

Ngân hàng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ và phối hợp với khách hàng để giải quyết cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.