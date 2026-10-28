Theo kết luận thanh tra, MB Hà Nam có thời điểm triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất chưa kịp thời; hoạt động cấp tín dụng còn tồn tại, hạn chế về nguyên tắc vay vốn, thẩm định cho vay.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 đã ban hành Kết luận thanh tra số 58/KL-TTNH đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam (MB Hà Nam) về việc triển khai và thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026; việc chấp hành các quy định của NHNN về lãi suất: Niêm yết lãi suất tiền gửi, thực hiện quy định của NHNN về lãi suất tiền gửi tối đa; Tổ chức các giải pháp để giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Đồng thời cơ quan thanh tra cũng thực hiện thanh tra hoạt động cấp tín dụng; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro tín dụng tại MB Hà Nam trong giai đoạn từ 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra.

Trong thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra đánh giá MB Hà Nam đã có nhiều cố gắng trong hoạt động; năm 2025, Chi nhánh đã đạt được một số chỉ tiêu nhất định trong công tác huy động vốn, tăng trưởng dư nợ cho vay.

Quá trình thực hiện nghiệp vụ, MB Hà Nam cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, của NHNN, quy định, quy trình nội bộ của MB về niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa; về điều kiện vay vốn; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua thanh tra cho thấy việc triển khai chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất; hoạt động cấp tín dụng; công tác xử lý thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng sau khi đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của MB Hà Nam còn phát sinh tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục kịp thời để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của MB.

Cụ thể, việc triển khai và thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của NHNN có thời điểm chưa kịp thời. Đối với hoạt động cấp tín dụng còn tồn tại, hạn chế về nguyên tắc vay vốn, thẩm định cho vay theo quy định; về hồ sơ vay vốn, hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra, giám sát vốn vay, định giá lại tài sản bảo đảm, công tác thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng còn tồn tại, hạn chế theo quy định nội bộ của MB.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 7 yêu cầu MB Hà Nam thực hiện tổng số 8 kiến nghị và 1 khuyến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp Chi nhánh hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng các quy định của pháp luật.

MB Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 645/QĐ-MB-HĐQT ngày 24/7/2014 của Hội đồng quản trị MB; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0100283873-092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 15/8/2014, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 30/01/2023. Tại thời điểm 30/6/2026, tổng số lượng cán bộ, nhân viên toàn Chi nhánh là 55 cán bộ.