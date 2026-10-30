Lãi suất ngân hàng hôm nay, 30/10/2026, MB và Techcombank vừa điều chỉnh giảm lãi suất chứng chỉ tiền gửi ở một số kỳ hạn, trong khi nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất hấp dẫn, có nơi lên tới 9%/năm.

Theo biểu lãi suất niêm yết sáng 30/10, MB áp dụng mức lãi suất cao nhất 7,1%/năm đối với chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng đã giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 7%/năm.

Trong khi đó, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngày vẫn là 1,8%/năm, kỳ hạn tuần là 4%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 2 tháng là 6,7%/năm.

Ngân hàng Techcombank cũng giảm lãi suất chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc từ 8%/năm xuống còn mức cao nhất 7,6%/năm với kỳ hạn 6 tháng.

Lãi suất các kỳ hạn còn lại được Techcombank niêm yết gồm: Kỳ hạn dưới 15 ngày là 0,5%/năm, kỳ hạn 15 ngày đến dưới 1 tháng là 4,8%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng đến dưới 3 tháng là 6,9%/năm, kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng là 7,2%/năm.

Theo quy định của Techcombank, để mua chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng phát hành cần số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng.

Trong khi đó, lãi suất chứng chỉ tiền gửi được VPBank niêm yết cao nhất vẫn lên đến 9%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 184-389 ngày và số tiền từ 100 triệu đồng trở lên.

Lãi suất các kỳ hạn còn lại theo niêm yết của VPBank là: Kỳ hạn 1-13 ngày là 1,5%/năm, kỳ hạn 14-20 ngày là 2%/năm, kỳ hạn 21-29 ngày là 2,5%/năm, kỳ hạn 30-59 ngày là 7,5%/năm, kỳ hạn 60-89 ngày là 7,7%/năm, kỳ hạn 90-119 ngày là 8,3%/năm, kỳ hạn 120-183 ngày là 8,5%/năm.

Đối với chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá 1 triệu đồng và 10 triệu đồng, VPBank áp dụng mức lãi suất cao nhất 7,5%/năm, thấp hơn mức dành cho chứng chỉ tiền gửi mệnh giá từ 100 triệu đồng, áp dụng cho các kỳ hạn 184-389 ngày.

Với các kỳ hạn còn lại, VPBank niêm yết lãi suất từ 1,5% đến 7%/năm tùy từng kỳ hạn.

Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank đang áp dụng lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất là 7,5%/năm, vượt trội so với lãi suất tiết kiệm truyền thống được nhóm Big4 niêm yết.

Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 7,5%/năm. Ngân hàng chỉ niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi với duy nhất kỳ hạn này.

Tại BIDV và VietinBank, lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất được niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Cụ thể, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng tại hai ngân hàng này là 4,75%/năm. Các kỳ hạn 6-9 tháng có lãi suất 7,2%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng là 7,4%/năm.