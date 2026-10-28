Lãi suất ngân hàng hôm nay, 28/10/2026, MB ưu đãi lên tới 8,2%/năm cho khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng nếu khách hàng đáp ứng điều kiện, trong khi Techcombank áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất, đưa mức hưởng tối đa lên 8,25%/năm.

Dù niêm yết lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng chỉ 5,3%/năm và lãi suất huy động cao nhất chỉ 6,5%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng, nhưng lãi suất huy động thực tế tại MB lên tới 8,2%/năm theo chương trình ưu đãi của ngân hàng.

Theo chương trình ưu đãi của MB dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trong hai ngày cuối tuần, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lên tới 8,2%/năm khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện: Gửi tiết kiệm cố định trả lãi cuối kỳ trên ứng dụng MBBank, kỳ hạn 6 tháng, số tiền gửi tối thiểu từ 100 triệu đồng.

Để được nhận mức lãi suất 8,2%/năm, khách hàng cần chọn “Lãi suất đặc biệt” trên ứng dụng MBBank và nhập mã theo hướng dẫn của ngân hàng.

Mức lãi suất này được áp dụng vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần cho đến hết ngày 31/10/2026 đối với tất cả khách hàng cá nhân.

Ngân hàng này cũng trả lãi suất tiền gửi 8,2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên nhân dịp sinh nhật lần thứ 32. Mức lãi suất này áp dụng cho khách hàng nhận được voucher trong chương trình phát trực tiếp trên fanpage của ngân hàng.

MB đang niêm yết lãi suất huy động trực tuyến như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,85%/năm, kỳ hạn 24-60 tháng là 6,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại MB đã giảm 0,5 điểm phần trăm kể từ ngày 21/10 với các kỳ hạn từ 6-60 tháng.

Đồng thời, ngân hàng cũng công bố giảm lãi suất cấp vốn cho khách hàng thuộc những lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế. Cụ thể, MB giảm 1,5-2 điểm phần trăm lãi suất cấp vốn, với mức lãi suất từ 7,9%/năm dành cho 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: nông nghiệp, nông thôn; sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Techcombank cũng đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất 1,5 điểm phần trăm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên trong tháng, kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 7,75%/năm sau khi cộng thêm lãi suất, thậm chí lên tới 8,25%/năm nếu khách hàng đáp ứng các tiêu chí của một hội viên.

Techcombank hiện niêm yết lãi suất 4,55%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng (mức lãi suất sau khi cộng thêm không vượt quá 4,75%/năm), 6,05%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng là 6,25%/năm.