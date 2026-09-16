Yamal “làm thêm giờ”

Có điều gì đó đang bắt đầu thay đổi ở Lamine Yamal: “Cậu ấy ở lại sau mỗi buổi tập”.

Thái độ ấy khiến những gương mặt mới tại trung tâm huấn luyện Joan Gamper của Barcelona ngạc nhiên.

Yamal luôn tập thêm để cải thiện. Ảnh: FCB

“Cậu ấy không phải kiểu cầu thủ chỉ dựa vào tài năng. Tôi ngạc nhiên khi lúc nào cũng thấy Lamine trong phòng gym”, đồng đội mới Anthony Gordon nhận xét. Ngay cả những người vốn đã quá quen với tài năng của Yamal cũng nhận ra sự thay đổi.

“Khi nhìn cách cậu ấy làm việc hàng ngày, bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu. Tôi đánh giá rất cao những gì mình đang thấy ở Lamine trong các buổi tập”, Hansi Flick nói.

Những gì Hansi Flick chứng kiến trên sân tập Tito Vilanova cũng chính là thứ người hâm mộ Barca đang được thưởng thức tại Camp Nou. Lamine Yamal đã có 7 bàn thắng và 2 kiến tạo trong 6 trận đầu mùa, số lần tham gia vào bàn thắng tăng 40% so với cùng giai đoạn mùa trước.

Sau mỗi buổi tập, Yamal không chỉ ở lại để tập sút. Anh còn luyện đá phạt trực tiếp và phạt đền.

“Cậu ấy có phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời, nhưng hiện tại thể trạng cũng rất tốt. Cậu ấy đang ở một thời điểm tuyệt vời và chơi bóng ở đẳng cấp rất cao”, Flick nhấn mạnh.

Lamine cần ít hơn để tạo ra nhiều hơn. Ví dụ, mùa này anh thực hiện ít pha rê bóng hơn so với cùng giai đoạn mùa trước: 46 lần, thành công 26; so với 61 lần, thành công 30 của mùa 2025/26.

Tuy nhiên, số tình huống tạo cơ hội ghi bàn lại tăng mạnh, từ 12 lên 22 ở đầu mùa 2026/27. Nói cách khác, hiệu suất của Yamal tăng 83%.

“Bây giờ Lamine biết mình có thể ghi bàn và điều đó thể hiện rõ trong các trận đấu”, Flick khen. “Cậu ấy có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Sự tự tin của Yamal trong khâu dứt điểm thật đáng kinh ngạc”.

Yamal đang có phong độ bùng nổ. Ảnh: FCB

Yamal đang khai thác tài năng của mình với một mục tiêu rõ ràng: trở thành người giỏi nhất. Nhưng chỉ cảm thấy mình là số 1 vẫn chưa đủ, anh muốn điều đó được công nhận: giành Quả bóng vàng.

“Nếu tôi được trao Quả bóng vàng cho ai ư?”, Yamal trò chuyện với huyền thoại Jorge Valdano mới đây.

“Cho cầu thủ hay nhất thế giới. Còn họ sẽ trao cho ai? Đó lại là một câu chuyện rất dài... Tôi thực sự nghĩ rằng hiện tại có hai cầu thủ hay nhất thế giới và năm nay tôi xứng đáng giành giải vì những gì mình đã đạt được.

Theo tôi, Mbappe và tôi là hai cầu thủ hay nhất thế giới. Với tôi điều đó rất rõ ràng và bất cứ ai xem các trận đấu cũng biết”.

Flick ủng hộ

Hansi Flick không thoải mái với sự thẳng thắn đó, nhưng ông đã thay đổi bằng cách “vận động” cho Yamal.

“Tôi nghĩ Lamine rất chân thành và cậu ấy có sự tự tin đó. Yamal đang chứng minh mình giỏi đến mức nào, cậu ấy thật đặc biệt”, Flick giải thích trước trận Barcelona gặp Racing Santander, vòng 6 La Liga trên sân Camp Nou (2h30 ngày 17/9).

“Có lẽ tôi muốn cậu ấy không nói như vậy, nhưng Yamal đã nói rồi: cậu ấy muốn giành Quả bóng vàng. Điều đó rất quan trọng với Lamine. Cậu ấy có cảm giác như vậy và chúng ta phải chấp nhận. Tôi sẽ ủng hộ cậu ấy”.

Chủ tịch Joan Laporta cũng ủng hộ Yamal trong cuộc đua hướng tới gala France Football, diễn ra ngày 26/10 tại London. “Cậu ấy là một thiên tài, cậu ấy xứng đáng”.

Flick ủng hộ: “Yamal là một cầu thủ trẻ. Cậu ấy chân thành và rất tự tin, và tôi thích điều đó. Cậu ấy cũng thể hiện sự tự tin ấy trên sân”.

Khả năng tạo cơ hội của Yamal tăng lên rất cao. Ảnh: FCB

Nhà cầm quân người Đức không chỉ dừng lại ở những lời mang tính xã giao. “Tất cả chúng tôi đều muốn Yamal tiếp tục chơi như hiện tại và phong độ đó đến từ sự tự tin mà cậu ấy có. Đó chính là Lamine.

Tôi sẽ ủng hộ Lamine bởi thật tuyệt vời khi sở hữu một cầu thủ như vậy. Nếu cậu ấy cho rằng mình xứng đáng giành Quả bóng vàng, tôi cũng nghĩ cậu ấy xứng đáng. Yamal là một cầu thủ đặc biệt. Tôi biết có rất nhiều cầu thủ hàng đầu khác và chúng ta cũng phải tính đến điều đó”.

Flick hiểu rằng marketing và bóng đá dường như luôn song hành, cho đến khi các cầu thủ thực sự bước ra sân. Bởi trên sân cỏ, trái bóng mới là thứ lên tiếng.

“Hiện tại, điều nằm trong tay chúng tôi là nỗ lực mỗi ngày. Rồi kết quả sẽ đến. Chúng tôi tập trung vào điều đó. Với tôi, những danh hiệu tập thể quan trọng hơn”, Flick kết luận.

Lamine Yamal cũng hiểu điều ấy. Bởi vậy, anh dành nhiều công sức hơn để phát triển thứ bóng đá của mình thay vì chăm chút hình ảnh cá nhân.

Cho đến lúc này, những con số đang đứng về phía Lamine Yamal. Tại London, người ta sẽ biết liệu những lá phiếu và Quả bóng vàng có đứng về phía anh hay không.