Còn hơn 1 tháng nữa, Quả bóng vàng 2026 sẽ chính thức có chủ, với lễ trao giải dự kiến diễn ra vào 26/10 tới. Danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu cá nhân cao quý này cũng chính thức được BTC công bố.

Với Mbappe , anh đến Real Madrid là để chiến thắng Champions League và Quả bóng vàng, nhưng sau 2 mùa vẫn chưa đạt được mục tiêu nào trong số đó.

Mbappe nhận danh hiệu Vua phá lưới Champions League 2026/27, trước trận Real Madrid 2-1 Inter. Ảnh: X K.M

Bất kể có mùa giải trắng tay với đội bóng áo trắng, đội trưởng tuyển Pháp vẫn tự tin sẽ thắng Quả bóng vàng năm nay, dựa trên thành tích cá nhân tốt, nhất là lập kỷ lục ghi bàn ở World Cup 2026 - nơi anh cùng đồng đội bị loại ở bán kết.

Mbappe có 10 bàn, nhanh chóng vượt Messi để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (22 bàn) trong lịch sử giải đấu. Bên cạnh đó, anh cũng là Vua phá lưới ở Cúp C1 lẫn La Liga 2025/26.

Mbappe cảm thấy đây là năm của bản thân, nên không ngần ngại “bỏ phiếu” cho chính mình, khi được hỏi nếu có quyền bầu chọn Quả bóng vàng 2026.

Cựu danh thủ Pháp, Christophe Dugarry không khỏi chê cười trước thái độ của Mbappe. Ông cho rằng, chân sút Real Madrid thật “trẻ con và đáng thương”.

“Tôi thấy việc đi xin xỏ hay đòi hỏi một danh hiệu cá nhân công khai như thế này, thật là trẻ con và đáng thương. Chẳng có gì hay ho khi bạn làm vậy, nhất là khi lại là đội trưởng một ĐTQG”.

Ông nói thên: “Bóng đá ngày càng đề trở nên cao chủ cá nhân và điều đó khiến tôi ngày một ngán ngẩm. Thay vì suốt ngày nói về bản thân và danh hiệu cá nhân, bạn nên nói về đội bóng, về việc chia sẻ chiến thắng và những chiếc cúp mà đội chưa giành được, cùng khao khát để thực hiện”.

Ở chiến dịch vừa qua, Mbappe ghi 42 bàn trong 44 trận đấu cho Real Madrid, nhưng không giúp đội đạt được danh hiệu nào.

Trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2026, ngoài Mbappe, có những cái tên nổi bật khác như Harry Kane, với 73 bàn cho Bayern Munich cùng tuyển Anh mùa trước, Lamine Yamal vô địch La Liga cùng Barca, sau đó là chiến thắng cúp vàng thế giới với tuyển Tây Ban Nha, hay Messi cũng một lần nữa được gọi tên,…