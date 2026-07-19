Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế "Ông vua World Cup" dù tuyển Pháp thất bại 4-6 trước Anh trong trận tranh hạng Ba World Cup 2026. Cú đúp vào lưới Tam sư giúp tiền đạo 27 tuổi nâng thành tích tại giải năm nay lên 10 bàn.

Mbappe qua mặt Messi lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup - Ảnh: 433

Sau ba kỳ World Cup, Mbappe đã ghi tổng cộng 22 bàn sau đúng 22 trận, đạt hiệu suất trung bình một bàn mỗi trận. Thành tích này giúp ngôi sao người Pháp chính thức vượt Lionel Messi, người từng giữ kỷ lục với 21 pha lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Điều đáng kinh ngạc là Mbappe mới 27 tuổi nhưng đã đứng trên đỉnh danh sách ghi bàn lịch sử. Anh làm được điều đó chỉ sau kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp, một tốc độ chinh phục kỷ lục khiến mọi đối thủ phải ngả mũ.

Mbappe còn sở hữu 4 pha kiến tạo tại World Cup 2026. Với 10 bàn, anh đang rộng cửa giành Vua phá lưới, dù Messi vẫn còn trận chung kết cùng Argentina gặp Tây Ban Nha. Nếu tiếp tục góp mặt ở những kỳ World Cup tới, Mabppe hoàn toàn có thể gia tăng kỷ lục lên một cột mốc rất khó bị xô đổ.

Olise vượt qua Pele lập kỷ lục kiến tạo tại một kỳ World Cup - Ảnh: One Football

Dấu ấn khác của tuyển Pháp thuộc về Michael Olise. Hai đường chuyền giúp Mbappe ghi bàn trước Anh nâng tổng thành tích của ngôi sao Bayern Munich lên 7 kiến tạo.

Olise qua đó vượt kỷ lục 6 lần “dọn cỗ” do “Vua bóng đá” Pele thiết lập tại World Cup 1970, trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một kỳ World Cup.

Video Mbappe lập cú đúp vào lưới tuyển Anh (nguồn: VTV):