Tây Ban Nha và Argentina bước vào chung kết World Cup 2026 với thành tích đối đầu cân bằng đến khó tin. Theo thống kê trong ảnh, hai đội đã gặp nhau 14 lần, mỗi bên giành 6 chiến thắng, còn lại 2 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Tây Ban Nha ghi tổng cộng 21 bàn, nhỉnh hơn 18 bàn của Argentina. Tuy nhiên, sự chênh lệch chủ yếu đến từ chiến thắng đậm 6-1 của đội bóng xứ đấu bò trong trận giao hữu năm 2018, thời điểm Lionel Messi không ra sân.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina là sự cân bằng tuyệt đối - Ảnh: The Football

Argentina cũng từng tạo nên màn đáp trả ấn tượng khi đánh bại Tây Ban Nha 4-1 vào năm 2010. Phần lớn những cuộc chạm trán còn lại đều diễn ra giằng co và được quyết định bằng cách biệt một bàn, cho thấy không đội nào thực sự chiếm ưu thế lâu dài.

Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup diễn ra năm 1966. Argentina khi đó giành chiến thắng 2-1, nhưng kết quả cách đây 60 năm khó tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến trận chung kết sắp tới.

Tâm điểm của cuộc đại chiến lần này là màn đối đầu giữa Lionel Messi và Lamine Yamal. Bức ảnh Messi tắm cho Yamal khi tài năng trẻ Tây Ban Nha còn là em bé từng gây sốt trên mạng xã hội, tạo nên mối lương duyên đặc biệt giữa hai ngôi sao.

Hình ảnh gây sốt trong những ngày qua - Ảnh: Diaro Sports

Từ một cậu bé được thần tượng bế trên tay, Yamal giờ đã trưởng thành để trực tiếp đối đầu Messi trong trận đấu lớn nhất bóng đá thế giới. Một bên là huyền thoại hướng tới thêm một chiếc cúp vàng, bên kia là biểu tượng của thế hệ mới.

Với lịch sử cân bằng tuyệt đối, chung kết World Cup 2026 hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi bản lĩnh, khoảnh khắc ngôi sao và khả năng tận dụng cơ hội.

Highlights trận Anh 1-2 Argentina (nguồn: VTV):