Video bàn thắng Anh 6-4 Pháp (nguồn: VTV)
Tuyển Anh giành hạng Ba World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp 6-4 trong màn rượt đuổi tỷ số khó tin. Tam sư nhập cuộc bùng nổ và chỉ cần ba phút để mở tỷ số nhờ cú cứa lòng đẹp mắt của Declan Rice.
Ezri Konsa nhân đôi cách biệt ở phút 18, trước khi Bukayo Saka ghi liền hai bàn, giúp Anh dẫn 4-0 khi hiệp một khép lại. Pháp thay đổi mạnh mẽ sau giờ nghỉ và nhanh chóng vùng lên với các bàn của Kylian Mbappe, Bradley Barcola rồi Mbappe một lần nữa, rút ngắn tỷ số còn 3-4.
Khi sức ép của Les Bleus ngày càng lớn, Saka lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 87 để hoàn tất hat-trick. Ousmane Dembele tiếp tục thắp hy vọng cho Pháp bằng bàn thắng ở phút 90+6, nhưng Jude Bellingham lập tức đáp trả, ấn định chiến thắng 6-4 cho tuyển Anh.
Kết quả này giúp Tam sư giành thành tích tốt nhất tại World Cup trong 60 năm, đồng thời khép lại giải đấu bằng một trong những trận cầu hấp dẫn nhất.
Ghi bàn:
Anh: Declan Rice (3'), Ezri Konsa (18'), Saka (37', 45'+1, 87' pen), (Bellingham 90'+7)
Pháp: Mbappe (47', 66'), Barcola (53') Dembele (90'+6)
Đội hình ra sân:
Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan, Malo Gusto (Koundé 90'), Ibrahima Konaté (Upamecano 45'), Maxence Lacroix, Theo Hernández (L. Digne 45'), Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki (Dembélé 45'), Désiré Doué (B. Barcola 45'), Kylian Mbappé
Anh (4-1-4-1): Dean Henderson, Jarell Quansah (R. James 83'), Ezri Konsa, Marc Guéhi (T. Chalobah 90'), Djed Spence, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze (Bellingham 79'), Morgan Rogers, Marcus Rashford (O. Watkins 45'), Ivan Toney (Anderson 79')
KẾT THÚC
Trận tranh hạng Ba World Cup 2026 kết thúc với chiến thắng khó tin 6-4 dành cho tuyển Anh trước Pháp. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Tam sư tại World Cup trong 60 năm trở lại đây.
90'+8
Bellingham ấn định tỷ số 6-4 cho tuyển Anh. Sau pha đột phá dũng mãnh, anh đi bóng "như chỗ không người" trước khi sút tung lưới Mike Maignan lần thứ 6.
90'+6
Dembele rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5
Vẫn là trung vệ Upamecano kiến tạo để Dembele dẫn bóng vào vòng cấm rồi thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 cho tuyển Pháp.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
87'
Bukayo Saka hoàn tất cú hat-trick
Malo Gusto phạm lỗi với Djed Spence trong vòng cấm, quả phạt đền dành cho tuyển Anh. Trên chấm 11m, Bukayo Saka không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 5-3 cho tuyển Anh.
81'
Olise quá vô duyên
Bellingham có cơ hội ngay sau khi vào sân nhưng anh kết thúc không vượt qua hậu vệ tuyển Pháp. Les Bleus lập tức đáp trả, trước khung thành rộng mở nhưng không hiểu sao Olise lại đặt lòng đi chệch cột dọc đầy khó tin.
73'
Gỡ liên tiếp ba bàn, "Những chú gà trống Gô-loa" duy trì sức tấn công để tìm kiếm pha lập công thứ 4 vào lưới tuyển Anh, qua đó đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thêm một cơ hội nữa dành cho Olise nhưng ngôi sao của Bayern Munich vẫn chưa có duyên với bàn thắng.
65'
Mbappe lập cú đúp, Pháp rút ngắn xuống còn 3-4
Vẫn là pha phối hợp ăn ý của tuyển Pháp, Olise kiến tạo để Mbappe dứt điểm bằng chân trái đánh bại thủ môn Dean Henderson lần thứ ba. Còn Olise vượt lên trên huyền thoại về số pha kiến tạo, với 7 lần "dọn cỗ". Còn Mbappe tạo cách biệt 2 bàn với Messi ở cuộc đua Vua phá lưới, anh còn vượt lên trở thành chân sút số 1 trong lịch sử World Cup với 22 bàn, hơn Messi 1 pha lập công.
64'
Pha phối hợp của Pháp "xé toang" hàng thủ tuyển Anh, Mbappe chơi đồng đội khi chuyền bóng cho Dembele. Ngôi sao PSG xử lý một nhịp rồi dứt điểm nhưng đưa bóng đúng vào vị trí của thủ môn Henderson.
59'
Thủ môn Mike Maignan có pha cản phá xuất sắc sau cú đánh đầu của tuyển thủ Anh, từ quả đá phạt góc. Sau đó lại là Olise đi bóng rồi dứt điểm nhưng anh chưa thể ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026.
52'
Barcola rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4
Cầu thủ mới vào sân Barcola đột phá dũng mãnh rồi sút tung lưới Dean Henderson lần thứ hai. Không lâu sau lại là Les Bleus phản công nhanh trước khi Olise dứt điểm bị hậu vệ tuyển Anh cản phá đi hết đường biên ngang. Tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị.
47'
Mbappe rút ngắn cách biệt xuống 1-4 cho Pháp
Sau pha đánh chặn thành công của Upamecano, Olise chọc khe tinh tế để Mbappe băng lên đặt lòng bằng chân phải tung lưới tuyển Anh. Tiền đạo Real Madrid tạm vượt lên trên Messi để chiếm vị trí số 1 ở cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.
Olise san bằng kỷ lục kiến tạo của huyền thoại Pele, với 6 pha kiến tạo.
46'
Ngay đầu hiệp hai HLV Deschamps thay liền bốn cầu thủ: Upamecano, L. Digne, B. Barcola và O. Dembélé vào thế chỗ Konaté, Theo Hernández, D. Doué và Dembele.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số khó tin 4-0 dành cho tuyển Anh.
45'+1
Bukayo Saka lập cú đúp cho tuyển Anh
Nhận đường chuyền của Eze, Bukayo Saka dứt điểm ở rìa vòng cấm, bóng khẽ chạm chân Theo Hernández rồi găm đúng góc thấp khiến Mike Maignan hoàn toàn bó tay. Tỷ số là 4-0 cho tuyển Anh.
45'
Những pha phối hợp của tuyển Pháp vẫn lạc nhịp, các học trò của HLV Deschamps vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.
37'
Bukayo Saka nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh
Xuất phát từ pha chuyển đổi trạng thái nhanh của tuyển Anh, Rashford và Bukayo Saka khuấy đảo hàng thủ Pháp trước khi ngôi sao của Arsenal sút tung lưới Les Bleus lần thứ ba.
34'
Rasford xử lý điệu nghệ rồi tung cú sút trái bóng từ khoảng cách gần 30m khiến thủ môn Mike Maignan vất vả cản phá. Pháp đá trả ngay sau đó, với pha đi bóng rồi dứt điểm không thắng được thủ môn Dean Henderson.
28'
Désiré Doué chuyền bóng thuận lợi để Mbappe băng xuống dứt điểm chạm chân thủ môn Dean Henderson nhưng đã có lỗi việt vị của tiền đạo Real Madrid.
23'
Mbappe tìm kiếm vận may từ cú cứa lòng ở cự ly 27m nhưng pha kết thúc chéo góc đưa bóng đi không trúng đích.
18'
Ezri Konsa nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh
Đón bóng từ quả phạt góc của Declan Rice, trung vệ Ezri Konsa bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa khiến thủ thành Mike Maignan hoàn toàn bất lực.
16'
Hai đội đang chơi khá cởi mở, Pháp chủ động gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên Les Bleus suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ hai khi Saka bằng lên kết thúc bị Zaïre-Emery cản phá.
11'
Pháp có tình huống đe doạ khung thành Anh đầu tiên, tuy nhiên cú sút xa của Rayan Cherki không thắng được thủ môn Dean Henderson lần đầu ra sân tại World Cup 2026. Ngay sau đó, Saka sút tung lưới Pháp lần thứ hai nhưng đã có lỗi việt vị.
8'
Cơ hội cho Pháp phản công nhanh, đường chọc khe tinh tế của đồng đội loại bỏ toàn bộ hàng thủ Anh đang dâng cao quá nửa sân. Tiếc cho Les Bleus khi Mbappe băng lên tốc độ lại bị vấp bóng.
7'
Thêm một cơ hội dành cho tuyển Anh, Marcus Rashford xuất hiện trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm bị cầu thủ Pháp cản phá chịu phạt góc.
3'
Declan Rice mở tỷ số bằng tuyệt phẩm
Xuất phát từ đường chuyền lỗi của Désiré Doué, Declan Rice đoạt được bóng, anh dẫn đến gần vòng cấm rồi thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp khiến thủ môn Mike Maignan không thể cản phá.
04h00
Trọng tài chính người Venezuela - Jesús Valenzuela thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
03h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
03h42
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
03h38
03h35
03h30
02h20
Thống kê đáng chú ý Anh vs Pháp
Pháp thắng 3 trong 5 lần gần nhất gặp Anh.
Pháp ghi 40 bàn sau 16 trận gần nhất.
Les Bleus giữ sạch lưới 9/16 trận.
Anh ghi 34 bàn sau 14 trận.
Tam sư giữ sạch lưới 10/14 trận gần nhất.
Pháp ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất.
Anh cũng ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất.
Pháp bất bại trong 96/108 trận gần nhất ở tất cả các giải đấu, đạt tỷ lệ 89%.
Anh chưa từng thua hiệp một trong 14 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 100%.
Tuyển Anh bất bại trong 33/36 trận gần nhất ở tất cả các giải đấu, đạt tỷ lệ 92%.
Anh ghi ít nhất 1 bàn trong cả 19 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 100%.
Đội tuyển Anh ghi trung bình 2,71 bàn trong các trận sân khách ở tất cả các giải đấu.
02h10
Phong độ Pháp vs Anh
Phong độ Pháp: Trong 5 trận gần nhất, Pháp thắng 4 và thua 1. Les Bleus ghi 10 bàn, nhận 3 bàn thua và giữ sạch lưới 3 trận.
Phong độ Anh: Trong 5 trận gần nhất, Anh thắng 4 và thua 1. Tam sư ghi 10 bàn, để thủng lưới 6 lần và ghi bàn trong cả 5 trận.
Lịch sử đối đầu: Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 3, Anh thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Xét tổng cộng 32 lần chạm trán, Anh thắng 17, Pháp thắng 10 và có 5 trận hòa.
02h00
Tình hình lực lượng
Pháp: William Saliba gặp chấn thương lưng và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Kylian Mbappe cần được theo dõi sau vấn đề nhẹ ở cổ chân, trong khi Aurelien Tchouameni từng gặp vấn đề ở háng và chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất.
Anh: Valentino Livramento không thể thi đấu vì chấn thương cơ đùi sau. Reece James nằm trong diện theo dõi. Jordan Henderson cũng vắng mặt, còn Declan Rice và Marc Guehi cần được kiểm tra thể lực sau trận bán kết với Argentina.
01h50
Pháp và Anh sẽ gặp nhau lúc 4h ngày 19/7 trong trận tranh hạng Ba World Cup 2026. Đây là cơ hội cuối để hai đội tìm lại niềm vui sau thất bại ở bán kết.
Tuyển Pháp vừa thua Tây Ban Nha 0-2 trong ngày hàng công thi đấu bế tắc. Kylian Mbappe cùng đồng đội không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.
Trong khi đó, tuyển Anh để Argentina ngược dòng thắng 2-1 bởi bàn thua cuối trận. Harry Kane và đồng đội vì thế phải chuyển mục tiêu sang tấm huy chương đồng.
Hai HLV có thể điều chỉnh nhân sự nhằm trao cơ hội cho những cầu thủ ít thi đấu. Tuy nhiên, các ngôi sao như Mbappe, Michael Olise, Harry Kane hay Jude Bellingham vẫn có khả năng tạo khác biệt.
Với lực lượng cân bằng và tâm lý cởi mở, trận đấu được kỳ vọng diễn ra hấp dẫn, nhiều bàn thắng.