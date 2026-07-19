Video bàn thắng Anh 6-4 Pháp (nguồn: VTV)

Tuyển Anh giành hạng Ba World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp 6-4 trong màn rượt đuổi tỷ số khó tin. Tam sư nhập cuộc bùng nổ và chỉ cần ba phút để mở tỷ số nhờ cú cứa lòng đẹp mắt của Declan Rice.

Tuyển Anh giành HCĐ World Cup 2026 - thành tích tốt nhất của Tam sư sau 60 năm - Ảnh: EFT

Ezri Konsa nhân đôi cách biệt ở phút 18, trước khi Bukayo Saka ghi liền hai bàn, giúp Anh dẫn 4-0 khi hiệp một khép lại. Pháp thay đổi mạnh mẽ sau giờ nghỉ và nhanh chóng vùng lên với các bàn của Kylian Mbappe, Bradley Barcola rồi Mbappe một lần nữa, rút ngắn tỷ số còn 3-4.

Khi sức ép của Les Bleus ngày càng lớn, Saka lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 87 để hoàn tất hat-trick. Ousmane Dembele tiếp tục thắp hy vọng cho Pháp bằng bàn thắng ở phút 90+6, nhưng Jude Bellingham lập tức đáp trả, ấn định chiến thắng 6-4 cho tuyển Anh.

Kết quả này giúp Tam sư giành thành tích tốt nhất tại World Cup trong 60 năm, đồng thời khép lại giải đấu bằng một trong những trận cầu hấp dẫn nhất.

Ghi bàn:

Anh: Declan Rice (3'), Ezri Konsa (18'), Saka (37', 45'+1, 87' pen), (Bellingham 90'+7)

Pháp: Mbappe (47', 66'), Barcola (53') Dembele (90'+6)

Đội hình ra sân:

Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan, Malo Gusto (Koundé 90'), Ibrahima Konaté (Upamecano 45'), Maxence Lacroix, Theo Hernández (L. Digne 45'), Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki (Dembélé 45'), Désiré Doué (B. Barcola 45'), Kylian Mbappé

Anh (4-1-4-1): Dean Henderson, Jarell Quansah (R. James 83'), Ezri Konsa, Marc Guéhi (T. Chalobah 90'), Djed Spence, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze (Bellingham 79'), Morgan Rogers, Marcus Rashford (O. Watkins 45'), Ivan Toney (Anderson 79')