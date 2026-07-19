2h00 ngày 20/7, sân MetLife:

Bản lĩnh Argentina

Có thể Anh cầm bóng nhiều hơn trong một giờ đồng hồ, nhưng điều mà Argentina chưa bao giờ đánh mất là bản sắc.

Trước hết là tinh thần kháng cự, không chấp nhận thất bại ngay từ phút đầu, khi Paredes với pha vào bóng dành cho Bellingham mở màn cho chiến thuật tập thể: bất kỳ cầu thủ Anh nào lao vào tranh chấp cũng đều phải nhận một lời cảnh báo.

Messi có ảnh hưởng lớn đến thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha hiện tại. Ảnh: AFA

Sau đó là sự kiên quyết không chịu khuất phục, với màn ép sân dữ dội do Lionel Messi dẫn dắt, giúp Argentina kiểm soát tới 88% thời lượng bóng kể từ khi Gordon ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Messi, với cái chân trái thiên tài (và chân phải ma thuật), ngày nay là biểu tượng lớn nhất của sợi dây gắn kết bền chặt giữa bóng đá Argentina và Tây Ban Nha từ đầu thế kỷ 20.

Anh đến Tây Ban Nha khi mới 13 tuổi, trưởng thành tại Barcelona rồi từ đó vươn tầm thế giới.

Bốn thế hệ người Tây Ban Nha đã được chứng kiến đỉnh cao của Messi, và giờ đây đang dõi theo những chương cuối đầy cảm xúc của anh tại World Cup 2026.

Sự kết nối Argentina và Tây Ban Nha

Trận chung kết sẽ được bao phủ bởi mối quan hệ song phương đã sản sinh vô số câu chuyện và những cái tên huyền thoại, những người đi trước Messi để tạo nên sợi dây liên kết giữa bóng đá Argentina và Tây Ban Nha.

Đó là những Di Stefano, Diego Maradona, Mario Kempes, Jorge Valdano, Diego Simeone, Toto Lorenzo, Menotti, Bilardo, Helenio Herrera...

Nếu nhìn vào cán cân trao đổi, Tây Ban Nha rõ ràng luôn là “nhà nhập khẩu” không biết mệt mỏi của các cầu thủ và HLV Argentina, những người để lại dấu ấn sâu đậm.

Không có quốc gia châu Âu nào mang đậm chất Argentina về bóng đá như Tây Ban Nha. Điều này khiến trận chung kết World Cup 2026 đặc biệt, nơi một thế hệ tuyển thủ thủ Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng của Messi sẽ chống lại anh.

Những Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Dani Olmo, Gavi lớn lên ở học viện La Masia với sự thống trị của Messi trên mọi khía cạnh.

Trên băng ghế huấn luyện, Lionel Scaloni cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ Luis de la Fuente. Thuyền trưởng Argentina từng theo học khóa HLV mà chiến lược gia Tây Ban Nha đứng lớp.

Phong độ của Tây Ban Nha rất cao. Ảnh: SeFutbol

Họ có điểm chung trong việc xây dựng đội hình đưa Tây Ban Nha và Argentina vào đến trận chung kết World Cup 2026.

De la Fuente xây dựng Tây Ban Nha từ nền tảng những cầu thủ cùng ông vô địch U19 châu Âu 2015 (Rodri, Mikel Merino, Unai Simon); hay đăng quang U21 châu Âu 2019 (Fabian Ruiz, Dani Olmo, Merino, Mikel Oyarzabal). Ông cũng giữ nền tảng “La Roja” vô địch EURO 2024.

Trong khi đó, Scaloni gần như giữ nguyên thành phần vô địch Qatar 2022. Chính xác hơn, thế hệ Argentina hiện tại giành “hat-trick” danh hiệu World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đương kim vô địch châu Âu đá chung kết World Cup với đương kim vô địch Nam Mỹ, cũng là đội đang giữ cúp vàng thế giới. Điều đó càng làm cho bữa tiệc MetLife thêm phần hấp dẫn.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Paredes; Messi, Julian Alvarez.

Siêu máy tính Opta (trong 90 phút): Tây Ban Nha thắng 45%; Argentina thắng 26%; hòa 29%.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1.

(Nguồn: VTV)