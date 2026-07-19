Video bàn thắng Anh 6-4 Pháp (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Anh: Declan Rice (3'), Ezri Konsa (18'), Saka (37', 45'+1, 87' pen), (Bellingham 90'+7)
Pháp: Mbappe (47', 66'), Barcola (53') Dembele (90'+6)
Đội hình ra sân:
Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan, Malo Gusto (Koundé 90'), Ibrahima Konaté (Upamecano 45'), Maxence Lacroix, Theo Hernández (L. Digne 45'), Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki (Dembélé 45'), Désiré Doué (B. Barcola 45'), Kylian Mbappé
Anh (4-1-4-1): Dean Henderson, Jarell Quansah (R. James 83'), Ezri Konsa, Marc Guéhi (T. Chalobah 90'), Djed Spence, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze (Bellingham 79'), Morgan Rogers, Marcus Rashford (O. Watkins 45'), Ivan Toney (Anderson 79')