Hành trình từ sân khấu sắc đẹp đến trường quay VTV

- Từ một thí sinh nhút nhát ở Hoa hậu Việt Nam 2018 đến MC thể thao tự tin trên sóng VTV, điều gì thôi thúc bạn đưa ra quyết định đó?

Từ một thí sinh hoa hậu trở thành biên tập viên truyền hình, với tôi đó là cơ duyên và may mắn lớn. Tôi tin câu “nghề chọn người” là đúng. Cơ hội đến khá bất ngờ và tôi phải nắm lấy và nỗ lực hết sức.

Tôi không tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp vì thấy không đủ duyên để đi xa hơn. Quan trọng hơn, tôi muốn tập trung cho công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Được làm việc tại đây là cơ hội quý giá - tôi không muốn phân tâm hay bỏ lỡ. Mỗi trải nghiệm đều đáng trân trọng nhưng tôi nhận ra công việc hiện tại phù hợp và giúp tôi phát triển bền vững hơn.

Bảo Châu trong vai trò MC-BTV Thể thao ở VTV.

- Xuất phát điểm là sinh viên Học viện Ngân hàng, không có nền tảng báo chí - bạn đã vượt qua những áp lực gì để theo kịp nhịp độ của một đài truyền hình quốc gia?

Những ngày đầu vào Đài, tôi phải học lại gần như từ đầu. Thời gian đó tôi rất áp lực, có lúc choáng ngợp vì mọi thứ quá khó, trong khi mọi người xung quanh làm việc nhanh và giỏi.

May mắn là tôi chưa bao giờ thấy lạc lõng hay không thuộc về nơi này. Tôi luôn nhận được sự động viên, tạo điều kiện từ lãnh đạo ban và các anh chị đồng nghiệp. Từng góp ý, từng bài học trong công việc giúp tôi tiến bộ mỗi ngày. Môi trường ở đây năng động, áp lực nhiều nhưng chính điều đó giúp tôi trưởng thành. Tôi không thể kể hết những người đã giúp mình vì ai cũng có thế mạnh riêng và dạy nhiều điều khác nhau.

Điểm chung ở họ là sự chuyên nghiệp và kỷ luật. Với người trẻ, môi trường tại VTV rất tích cực để trưởng thành.

Tết Bính Ngọ 2026, bạn tham gia chương trình "Quảng trường mùa xuân" đêm Giao thừa. Làm việc với các MC có kinh nghiệm hơn, bạn thấy sao?

Khi tham gia chương trình Quảng trường mùa xuân, điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự vinh dự. Được mang hình ảnh thể thao đến với khán giả trong khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới là điều rất đặc biệt.

Làm việc cùng 4 anh chị MC kỳ cựu, tôi vừa ngưỡng mộ vừa thấy mình nhỏ bé. Mọi người làm việc năng lượng, linh hoạt và chuyên nghiệp. Trải nghiệm đó trở thành động lực để tôi học thêm nhiều kỹ năng mới.

MC-BTV Bảo Châu cùng BTV Thúy Hằng, Hạnh Phúc, Tuấn Dương và Phí Linh trong "Quảng trường mùa xuân".

Những dịp lễ, tôi và các đồng nghiệp hầu như vẫn làm việc. Với nghề báo chí truyền hình, không có ngày lễ đúng nghĩa - được làm việc đã là niềm vui nên tôi quen và luôn thấy hạnh phúc.

Từng khá nông nổi, chưa đủ trải nghiệm

- Bố làm việc tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, mẹ là kế toán - sự khác biệt đó đã hình thành nên tính cách của bạn hôm nay như thế nào?

Bố tôi làm ở Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, hiền và nói chuyện nhẹ nhàng. Mẹ tôi làm kế toán, cứng rắn và thực tế. Tôi may mắn lớn lên giữa hai tính cách đó. Tôi học ở bố sự mềm mại, học ở mẹ sự kỷ luật và trách nhiệm.

Môi trường khiến tôi thay đổi nhiều nhất là khi vào VTV. Trước đây tôi khá nông nổi, nhiều năng lượng nhưng thiếu trải nghiệm. Vào cơ quan, thấy mọi người giao tiếp văn minh, làm việc cẩn trọng, suy nghĩ chín chắn, tôi nhận ra mình cần thay đổi. Tôi trở nên điềm tĩnh hơn, suy nghĩ kỹ trước khi nói và cẩn trọng hơn trong từng quyết định. Đó là sự trưởng thành mà tôi biết ơn môi trường này đã mang lại.

Bảo Châu thừa nhận từng khá nông nổi, nhiều năng lượng nhưng thiếu trải nghiệm.

- Giữa hình ảnh nữ tính, nghiêm túc trên sóng và cô gái cá tính, tự tin ngoài đời thực - bạn cảm thấy mình thực sự là ai?

Tôi là người cá tính và mạnh mẽ. Tôi không chấp nhận thụt lùi, luôn muốn tiến về phía trước và giữ năng lượng tích cực.

Tôi không duy trì hai hình ảnh khác nhau. Trên sóng tôi chỉn chu, chuyên nghiệp; ngoài đời năng động và cởi mở hơn một chút. Khán giả thấy tôi trong nhiều chương trình thực tế nên tôi tin mình luôn được sống đúng với tính cách của mình.

Sống tích cực và yêu đời

- Là "Người đẹp Biển" và lọt top 10 của Hoa hậu Việt Nam 2018 với vẻ ngoài nổi bật, bạn chiêm nghiệm gì về tình yêu đích thực khi danh tiếng ít nhiều ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân?

Với tôi, tình yêu đích thực là sự chung thủy, thấu hiểu và tôn trọng. Khi có danh hiệu, các mối quan hệ đến nhiều hơn nhưng tôi phải học cách chọn lọc.

Ở tuổi 20, 21, tôi chưa đủ trải nghiệm để biết đâu là mối quan hệ thực sự tốt cho mình và nên làm gì để giữ gìn nó. Tôi từng bối rối, từng va vấp. Nhìn lại, tôi biết ơn những bài học đó vì giúp mình trưởng thành hơn và may mắn không để lại hệ lụy lớn cho tương lai. Tôi từng được tặng cuốn Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu và từ đó vỡ ra nhiều điều.

- Nhân dịp 8/3, bạn có thể chia sẻ về những món quà đặc biệt từng nhận? Và năm nay, bạn có chờ đợi điều gì từ "người đặc biệt" của mình?

Tôi trân trọng những món quà mang giá trị cảm xúc hoặc có thể dùng hàng ngày. Tôi thường quan sát sở thích của người khác để chọn quà phù hợp vì rất vui khi thấy họ sử dụng món quà mình tặng. Thực ra, món quà nào cũng đáng quý. Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng và sự quan tâm. Chỉ cần ai đó nhớ đến mình trong một dịp đặc biệt thôi đã là điều rất trân trọng.

Nhân dịp 8/3, tôi mong phụ nữ sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn. Hãy chăm chút cho mình, làm đẹp, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Khi sống tích cực và yêu đời, chúng ta sẽ thu hút những điều tốt đẹp.

Bảo Châu yêu thể thao để có vóc dáng đẹp và khỏe mạnh từ bên trong.

- Pickleball đã thay đổi bạn như thế nào và sở thích nào khác giúp bạn tìm lại chính mình sau những ngày lên sóng căng thẳng?

Pickleball đến với tôi như một niềm vui tự nhiên. Từ khi chơi, tôi thấy mình khỏe hơn, đẹp hơn và cười nhiều hơn. Môn thể thao này giúp tôi mở rộng mối quan hệ, kết nối với nhiều bạn bè mới, hỗ trợ cho cả công việc và cuộc sống.

Ngoài pickleball, tôi tập gym đều đặn. Sau mỗi buổi tập, tôi thấy đầu óc sảng khoái và tự tin hơn. Tôi nghĩ phụ nữ nên chơi thể thao nhiều hơn - không chỉ để có vóc dáng đẹp mà còn để khỏe mạnh từ bên trong.

- Nhiều khán giả tò mò về phiên bản không lên sóng của bạn?

Chế độ ăn của tôi không quá khắt khe vì tôi vận động nhiều. Mỗi tuần tôi ăn 3–4 bữa ức gà, ít tinh bột, nhiều rau xanh và hạn chế đồ chiên rán, đồ nếp. Tôi nghĩ phụ nữ không cần ép mình quá mức. Nếu quá thèm, 1 tháng tự thưởng một lần cũng được, quan trọng là giữ sự cân bằng và kỷ luật lâu dài.

Bảo Châu trên sân tập pickleball:

Ảnh: FBNV, video: VTV