Theo TVBS, Hoàng Tử Giảo bị nhiều phụ nữ tố vì có hành vi quấy rối tình dục. Anh từng cưỡng hôn một phụ nữ trên xe ô tô và ép một cô gái cởi quần áo để chụp ảnh khỏa thân.

MC Hoàng Tử Giảo.

Cảnh sát tiếp tục vào cuộc điều tra và phát hiện thêm Hoàng Tử Giảo đã mua và tải xuống 2.259 video khiêu dâm, bao gồm cả nội dung của trẻ vị thành niên. Điều này vi phạm Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại Đài Loan. Hoàng Tử Giảo sau đó đã quay video thừa nhận mọi lỗi lầm.

“Hành vi của tôi thật đáng xấu hổ. Tôi xin lỗi vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người”, anh nói. MC cũng xin lỗi vợ vì hành vi không đúng mực.

Trong phiên phúc thẩm, nam MC bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam, án treo 4 năm. Viện Kiểm sát cấp cao đã kháng cáo, trong khi Hoàng Tử Giảo cũng xin được giảm án.

Suốt thời gian qua, luật sư phía nam MC cùng các nạn nhân đã gặp mặt và trao đổi về đền bù thiệt hại. Tính đến nay, nam MC đã đạt được thỏa thuận với tổng cộng 30 nạn nhân.

Hoàng Tử Giảo trong lần ra tòa xét xử. Anh sụp đổ danh tiếng vì scandal.

Trong phiên xét xử thứ 3, tòa án tối cao giữ nguyên bản án treo 4 năm của Hoàng Tử Giảo và tha cho anh khỏi án tù. Vụ việc gây chấn động dư luận với nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh kết quả phiên tòa.

Hoàng Tử Giảo sinh năm 1972 và là người dẫn chương trình nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Anh tốt nghiệp khoa Phát thanh và Truyền hình. Năm 1988, Hoàng Tử Giảo tham gia cuộc thi Thanh niên đối đầu và bước chân vào lĩnh vực dẫn chương trình.

Ngoài công việc MC, Hoàng Tử Giảo còn tham gia đóng phim. Anh có thời gian dài hẹn hò với diễn viên Từ Hy Đệ nhưng sau đó chia tay và kết hôn với diễn viên Mạnh Cảnh Như.

Clip Hoàng Tử Giảo ra tòa vì tội danh tấn công tình dục

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu