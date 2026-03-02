Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng 3 ngày cuối tuần qua, Thỏ ơi! thu thêm 60 tỷ đồng từ 633.045 vé bán ra cùng kỷ lục 10.151 suất chiếu, nâng doanh thu hiện tại của phim lên 387 tỷ đồng. Doanh thu của Thỏ ơi! cách biệt so với các đối thủ còn lại do phim vẫn duy trì được sức hút lớn cùng nhiều câu thoại tạo trend.

Hậu trường phim "Thỏ ơi!".

Trong khi đó, Báu vật trời cho với sự góp mặt của Phương Anh Đào và Tuấn Trần vươn lên vị trí á quân dù doanh thu chỉ bằng 1/3 Thỏ ơi! Riêng 3 ngày cuối tuần, phim đạt 20 tỷ đồng và nắm giữ 3.751 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 92 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi với sự tham gia của Nguyễn Hùng Mưa đỏ vừa ra rạp nhanh chóng tăng suất chiếu và thu về 13 tỷ đồng, xếp thứ 3 ở phòng vé.

Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang giảm sâu về doanh thu khi chỉ đạt 10 tỷ đồng cuối tuần qua và đứng thứ 4 phòng vé. Tuy nhiên hiện phim đã vượt 108 tỷ đồng, tính tới sáng 2/3, theo Box Office Vietnam.

Cảnh trong "Đồi gió hú".

Dù tích cực được anh trai giới thiệu trên trang cá nhân nhưng Nhà mình đi thôi - phim có sự góp mặt của Uyển Ân - em gái Trấn Thành không đạt doanh thu khả quan với 6,5 tỷ đồng ở tuần đầu ra mắt và hiện mới thu 8 tỷ đồng, tính cả suất chiếu sớm và vé đặt trước.

Đồi gió hú - bộ phim Hollywood 18+ ngập cảnh nóng lấy cảm hứng từ kiệt tác kinh điển cùng tên với sự góp mặt của Margot Robbie dù làm khuynh đảo phòng vé Bắc Mỹ khi ra mắt nhưng không đủ sức gây sốt ở phòng vé Việt khi chỉ thu chưa đầy 4 tỷ đồng khi ra mắt cuối tuần qua.

Sự xuất hiện của hàng loạt bộ phim mới đẩy Mùi phở xuống sâu bảng xếp hạng khi phim gần như không còn sức hút với khán giả và không còn là chủ đề được khán giả quan tâm. Mùi phở chỉ thu 2,3 tỷ đồng cuối tuần qua và hiện mới đạt 37 tỷ đồng.

Công thức nấu 'cỗ Tết' của Trấn Thành: Ăn nhanh, no nhanh, bàn nhanh! Vượt 360 tỷ và đang hướng đến ngưỡng 400 tỷ sau Tết, phim Tết thứ 4 của Trấn Thành tiếp tục là tâm điểm bàn luận mùa rạp đầu năm. Phim gợi tò mò bằng nhãn 18+ đồng thời bộc lộ những lựa chọn kể chuyện dễ gây chia rẽ người xem.