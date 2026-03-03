Trước các đối thủ cũ và mới, "Thỏ ơi!" vẫn bất bại phòng vé.

Theo thống kế của đơn vị thống kê độc lập Box Office Việt Nam, tính đến 19h ngày 3/3, phim Thỏ ơi! đạt mốc doanh thu 400 tỷ đồng.

Cùng ra rạp mùng 1 Tết Nguyên đán 2026, phim Thỏ ơi! giành chiến thắng áp đảo về tổng doanh thu trước 3 đối thủ: Nhà ba tôi một phòng - 109 tỷ; Báu vật trời cho - 95 tỷ và Mùi phở - 37 tỷ đồng.

Xét doanh thu ngày 3/3, hai bộ phim vừa phát hành là Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Nhà mình đi thôi đều đang tăng đều, dần vượt qua các phim ra rạp mùa Tết.

Trong đó, Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn vượt Báu vật trời cho để giành top 2 doanh thu trong ngày.

Trước các đối thủ mới, phim Thỏ ơi! vẫn giữ vững vị trí top 1 với doanh thu, lượng vé bán ra và số suất chiếu gấp đôi vị trí top 2 là Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Dù vậy, với doanh thu 6 tỷ đồng cho 82 nghìn vé và 3,1 nghìn suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy của Thỏ ơi! ước tính khoảng 26% - con số khá khiêm tốn, được cho là giảm đáng kể so với mùa Tết Bính Ngọ.

Thỏ ơi! là phim điện ảnh chiếu Tết thứ 5 của đạo diễn Trấn Thành, quy tụ dàn nghệ sĩ gồm: Pháo, Lyly, Trấn Thành, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương và Quốc Anh.

Phim theo chân Hải Linh - host của của talkshow Chị bờ vai, chuyên tư vấn các vấn đề tình cảm cho khách mời giấu mặt.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Nhật Hạ tiết lộ biến cố tình cảm liên quan đến Trần Kim và mối quan hệ chồng chéo với Thế Phong – chồng của Linh, kéo theo hàng loạt xung đột cá nhân và đạo đức.