Sau khi ra mắt thành công tại TP.HCM, Thỏ ơi! tiếp tục hành trình chinh phục khán giả với buổi ra mắt tại Hà Nội vào ngày lễ Valentine.

Trấn Thành và Pháo tại sự kiện.

Dù ra mắt cùng thời điểm với phim Tết Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang nhưng thảm đỏ Thỏ ơi! đã thu hút lượng lớn các nghệ sĩ và người hâm mộ đến ủng hộ Trấn Thành như: Diva Hà Trần, MC Anh Tuấn, Phí Linh, Thái Dũng; Huyền Lizzie, Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Hồ Thu Anh, Long Vũ, Hoàng Khánh Ly, Nguyễn Kim Cương, Mai Hồ, Hoà Minzy, Big Daddy, Emily, Phạm Anh Duy, Gemini Hùng Huỳnh, Quân A.P, Nicky, TEZ, CongB, Mason Nguyễn...

Buổi premiere tại Hà Nội quy tụ đông đảo đại diện ê-kíp sản xuất, dàn diễn viên trong phim, gồm có đạo diễn kiêm nhà sản xuất Trấn Thành, NSND Thanh Lam, Pháo, Vĩnh Đam, LyLy, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Anh Đức, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương.

Trấn Thành cùng ê-kíp "Thỏ ơi" giao lưu với báo giới sau suất chiếu.

Trấn Thành chia sẻ: “Lần nào ra mắt phim ở Hà Nội, tôi đều hồi hộp và lâng lâng vì mọi người ngoài này rất thương mà thái độ yêu ghét cũng rõ ràng. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 5 liên tiếp trong nửa thập kỷ qua và tôi hy vọng sẽ chiều lòng được khán giả Thủ đô. May mắn là năm nay Thỏ ơi! có sự góp mặt của diễn viên của hai miền Nam-Bắc, để có những giao thoa văn hoá dễ thương để khán giả miền Nam hay miền Bắc cũng xem được. Hy vọng “món ăn” sẽ hợp khẩu vị của mọi người".

Còn ca sĩ Văn Mai Hương nghẹn ngào: “Tại đây, ngay lúc này, em vẫn chưa thể tin được mình đã đóng phim. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một trải nghiệm với điện ảnh và đây có lẽ là điều bất ngờ và thú vị nhất cuộc đời em. Nên em thật sự cảm ơn anh Trấn Thành. Em rất hạnh phúc".

Trấn Thành ra mắt bộ phim thứ 4 dịp Tết.

Nói về quyết định táo bạo khi chọn các diễn viên tay ngang, Trấn Thành tiết lộ chính các diễn viên trẻ mới là người làm anh bất ngờ với năng lực của mình. Anh cho biết: “LyLy vốn là người ít nói vì cô ấy hướng nội nhưng sau khi tôi thấy được nguồn năng lượng rất đàn bà bên trong LyLy để giao cho thử diễn một phân đoạn khó, tôi thật sự bị thuyết phục.

Còn Văn Mai Hương là người có trải nghiệm nhiều nên đã có những sáng tạo riêng cho vai diễn Hải Lan. Trường đoạn tâm sự gần 10 phút trong phim là Hương tự thoại bằng cách hiểu của bản thân chứ không phải 100% những gì tôi viết ra cho cô ấy. Vĩnh Đam mới 22 tuổi, tôi không hiểu bạn đã trải qua những gì để thể hiện vai một người đàn ông có vợ nhiều suy tính đến vậy".

Văn Mai Hương cùng ê-kíp "Thỏ ơi" tại phòng chiếu tối 14/2.

Trấn Thành chia sẻ về NSND Thanh Lam:

Về vai diễn nhỏ đầy bất ngờ trong phim của NSND Thanh Lam, Trấn Thành chia sẻ: "NSND Thanh Lam cười không diễn được. Thanh Lam không cho chỉ huy, bảo: 'Chị nói, yên tâm' thế là quay mất nửa ngày. Nói đùa thôi chứ NSND Thanh Lam là người rất đáng yêu và Thành rất kính trọng. Chị đi đóng phim cho Thành không lấy 1 đồng cát-sê. Chị hát nhạc phim không 1 đồng cát-sê. Chị quay MV nhạc phim này cũng không 1 đồng cát-sê. Đây là tình chị em cư xử tốt với nhau.

Thành rất biết ơn chị vì ở vị trí của chị nếu mời không biết bao nhiêu tiền. Nhưng chị tự động đề nghị Chị làm cho em nhé! và hoàn toàn không nhận gì cả. Chị Lam rất nghệ sĩ. Khi đã thích rồi không cần nghĩ lúc đó chị là ai, vai vế thế nào với Trấn Thành. Chị thích là làm thôi. Đối với Thành đó là tấm chân tình chị em dành cho nhau". Sau lời chia sẻ, Trấn Thành chắp tay cúi lạy cảm ơn đàn chị.

Trấn Thành cùng NSND Thanh Lam và Lyly.

Còn NSND Thanh Lam nói vui "giận" Trấn Thành vì không hiểu sao chỉ cho chị 1 vai "tí tẹo" lại còn bắt phải đứng nghiêng. Trấn Thành cắt ngang: "Có 4 câu thôi chị Lam quay nửa ngày không xong, bảo người ta cho thêm chắc sửa cả phim luôn" - Trấn Thành tếu táo.

NSND Thanh Lam chia sẻ sau khi xem Thỏ ơi! lần thứ 2, chị rất phục Trấn Thành vì thấy được sức sáng tạo của đàn em qua mỗi dự án phim. Đặc biệt chị bày tỏ sự ngưỡng mộ với các diễn viên trẻ trong phim mới ngoài 20 tuổi và dành lời khen cho diễn xuất của Văn Mai Hương.

NSND Thanh Lam giận Trấn Thành vì cho vai quá ngắn:

Thỏ ơi! sẽ ra rạp từ mùng 1 Tết, tức 17/2.

