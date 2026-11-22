Trong cùng 1 ngày, MC Vũ Mạnh Cường dẫn trực tiếp 2 chương trình lớn là Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X và Lễ trao giải Bông Lúa Vàng 2026.

Ngày 21/11, MC Vũ Mạnh Cường gây chú ý khi dẫn trực tiếp 2 chương trình lớn gồm Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 và chung kết cuộc thi cải lương Bông lúa vàng 2026.

Trên sân khấu Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026, Vũ Mạnh Cường bất ngờ, áp lực trước quy mô tầm cỡ của sự kiện. Dù vậy, được sự tin tưởng của BTC, anh biến áp lực thành động lực để làm tốt nhất trong khả năng.

Ngoài ra, kinh nghiệm dẫn trực tiếp được tôi luyện từ các chương trình, sự kiện lớn như các lễ kỷ niệm A50, A80, cột mốc 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh hay các lễ tri ân, tưởng niệm trang trọng giúp anh thêm điềm tĩnh, tự tin về chuyên môn.

MC Vũ Mạnh Cường dẫn Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Vũ Mạnh Cường nói đây là một trong những chương trình có độ khó cao nhất mình từng nhận.

Trước hết, trong cùng ngày 21/11, anh dẫn trực tiếp cùng lúc 2 chương trình, sự kiện có sắc thái đối lập là Lễ trao giải Bông Lúa Vàng - mang màu sắc mộc mạc, sâu lắng và Đại hội Thể thao Toàn quốc sôi động, rực lửa, hào sảng.

Việc làm chủ trọn vẹn hai sóng trực tiếp liên tiếp với phong cách đối lập đòi hỏi khả năng điều tiết cảm xúc linh hoạt, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng của người MC.

Cùng ngày, nam MC "ôm" 2 sóng trực tiếp.

Vũ Mạnh Cường hãnh diện khi sẽ tiếp tục tham gia dẫn Lễ Khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, mở màn chuỗi 3 đêm biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (22-24/11).

Ảnh: NVCC