Trong năm 2025, Vũ Mạnh Cường là 1 trong những gương mặt MC được chọn để tham gia dẫn dắt các sự kiện nghệ thuật quan trọng trong dịp 30/4 và Quốc khánh 2/9.

MC Vũ Mạnh Cường.

Chia sẻ với VietNamNet, MC Vũ Mạnh Cường cho biết tham gia các chương trình trọng đại không chỉ giữ vai trò dẫn dắt, dẫn chuyện mà còn là người truyền lửa.

Nam MC cố gắng giữ sự điềm đạm, nhẹ nhàng trong lối dẫn, từ đó giúp khán giả có sự cảm nhận rõ nét qua từng nội dung của chương trình.

"Thành quả ấy đến từ sự đầu tư của tôi với những đêm không ngủ, quãng thời gian tất bật cả ngày. Gia đình tôi vốn có truyền thống quân đội nên việc góp mặt các chương trình trên là điều hạnh phúc, xem đó như 1 sự kế thừa", nam MC nói.

Bước sang đầu năm 2026, MC Vũ Mạnh Cường nhận thêm nhiều tin vui trong sự nghiệp với hàng loạt chương trình truyền hình được phủ sóng rộng rãi.

Vũ Mạnh Cường dẫn dắt "Thay lời muốn nói" và "Mái ấm gia đình Việt" - 2 chương trình được yêu thích hiện nay.

Trong đó, 2 chương trình nổi bật Thay lời muốn nói và Mái ấm gia đình Việt giúp cái tên Vũ Mạnh Cường được khán giả chú ý.

Ở Mái ấm gia đình Việt, anh không chỉ dẫn dắt mà còn thể hiện sự đồng cảm, kết nối ấm áp với các gia đình tham gia. Điều này tạo nên một không gian gần gũi, xúc động và cả những giây phút vỡ òa khi các em nhỏ vượt qua thử thách.

Với show Thay lời muốn nói, Vũ Mạnh Cường chứng tỏ tài năng trong việc dẫn dắt câu chuyện đời của các nhân vật bằng lối kể thấu hiểu và chạm đến cảm xúc người xem.

Vũ Mạnh Cường cầm trịch lễ trao giải Cánh Diều Vàng sắp tới.

Bên cạnh đó, Vũ Mạnh Cường cũng tích cực dẫn dắt 2 talkshow Nét Việt và Podcast Antrich. Nhờ khả năng kết nối, kể chuyện và truyền tải thông điệp, nam MC cùng các khách mời thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Vũ Mạnh Cường hiện là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua giải Mai Vàng lần 31. Ở hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất, nam MC liên tục dẫn đầu nhiều tuần liền.

Bên cạnh vị trí MC, Vũ Mạnh Cường cũng góp mặt với công việc diễn xuất. Từng trải nghiệm trong các dự án, anh hiểu rõ đặc thù nghề này đòi hỏi sự lăn xả, thậm chí mạo hiểm để có khoảnh khắc đắt giá trên màn ảnh.

Nam MC vui vì trong năm qua có 2 dự án chiến tranh - cách mạng là Địa đạo và Mưa đỏ được đón nhận, đạt thành tích khủng về doanh thu.

Điều này cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường và công chúng trong việc đón nhận những tác phẩm được đánh giá gai góc, khó tiếp cận.

"Để có được những cảnh quay bom đạn, tất cả ê-kíp đều phải hy sinh và cống hiến nên họ xứng đáng được tôn vinh. Thành công của 2 phim cũng là 1 bước nhảy vọt trong thị hiếu khán giả hiện nay", Vũ Mạnh Cường bày tỏ.

Vũ Mạnh Cường dẫn dắt show truyền hình

