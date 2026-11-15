TRUNG QUỐC - Sau nhiều năm thất lạc gia đình, người đàn ông cuối cùng cũng tìm được người thân nhờ một bình luận trên mạng xã hội và kết quả xét nghiệm ADN. Khoảnh khắc gặp lại mẹ sau gần 4 thập kỷ khiến hai anh em quỳ xuống, bật khóc nức nở.

Ngày 11/11, tại thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), anh Trần Thượng Quân cùng anh trai vượt hàng nghìn cây số để gặp lại người mẹ đã xa cách 39 năm. Trên đường đi, hai anh em cùng hát ca khúc "Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất" trong niềm xúc động khó tả.

"Mẹ ơi! Con đưa em trai đến thăm mẹ đây!", người anh nghẹn ngào nói khi vừa gặp mẹ. Ngay sau đó, cả hai quỳ xuống trước mặt bà, bật khóc. Người mẹ ôm chặt hai con, liên tục vỗ về và nghẹn ngào: "Bao nhiêu năm qua, mẹ không muốn các con phải chịu những khổ cực như thế này".

Hai anh em quỳ khóc ôm mẹ sau nhiều năm thất lạc. Ảnh: QQ

Mẹ bị bắt cóc, con trai thất lạc

Theo trang Red Star News, anh Trần Thượng Quân sinh tháng 7/1980 tại thôn Đoàn Bảo, thị trấn Hồi Thủy, huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây. Anh có một người anh trai tên Trần Thượng Quần, hơn mình 2 tuổi.

Theo lời người thân, khi Trần Thượng Quân lên 7 tuổi, mẹ anh bị bắt cóc và sau đó được đưa đến tỉnh Hà Bắc sinh sống. Hai năm sau, khi mới 9 tuổi, anh cũng bất ngờ thất lạc gia đình và bị đưa đến một gia đình nhận nuôi ở Nam Dương, tỉnh Hà Nam.

Dù thời gian trôi qua hàng chục năm, trong ký ức của anh vẫn còn những hình ảnh về quê nhà với núi đồi, nông trường ven sông, hai con bò của gia đình và người anh trai từng đưa mình lên núi cắt cỏ. Đặc biệt, tên của bố mẹ và anh trai chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh.

Năm 2017, anh đăng ký thông tin trên nền tảng tìm kiếm người thân "Bảo Bối Về Nhà". Các tình nguyện viên nhiều năm kiên trì rà soát manh mối, đưa anh đến nhiều địa phương như Hồ Nam, Giang Tây để xác minh. Tuy nhiên, không ít lần hy vọng vừa nhen nhóm lại vụt tắt vì thông tin không đủ căn cứ.

Tìm thấy người thân nhờ bình luận trên mạng xã hội

Bước ngoặt đến vào tháng 10/2026, khi một tình nguyện viên đăng tải video tìm thân của anh lên nền tảng video ngắn. Ngay ngày hôm sau, một bình luận bất ngờ cung cấp thông tin về thôn Đoàn Bảo, tên người cha và tên cũ của người anh trai. Những chi tiết này trùng khớp với ký ức tuổi thơ của Trần Thượng Quân.

Các tình nguyện viên lập tức phối hợp với cảnh sát xác minh thông tin, truy tìm nguồn gốc và tiến hành đối chiếu ADN. Ngày 23/10, kết quả chính thức xác nhận anh đã tìm được người anh trai ruột.

Ngày 8/11, Trần Thượng Quân trở về quê nhà An Khang. Hai anh em ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Người anh liên tục tự trách vì năm xưa không thể chăm sóc tốt cho em.

Người anh trai kể, sau khi mẹ họ bị bắt cóc và được giải cứu, bà không trở về quê hương An Khang mà tái hôn ở Hưng Đài, Hà Bắc. Do tuổi cao và sức khỏe yếu, bà không thể đi một quãng đường dài trở về quê nhà.

Sau khi đoàn tụ với anh trai, Trần Thượng Quân tiếp tục hành trình đến Hà Bắc gặp mẹ.

Tại đây, anh còn gặp hai người em cùng mẹ khác cha. Cô em gái cho biết mẹ từng kể chuyện bị bắt cóc và phải sống xa quê hương. Vì vậy, khi biết hai người anh trai được tìm thấy, cả gia đình đều vô cùng vui mừng.

Trong ngày đoàn tụ, mọi người cùng quây quần làm món sủi cảo, món ăn truyền thống mang ý nghĩa sum họp của người Trung Quốc.

Ba mẹ con hạnh phúc trong ngày đoàn tụ. Ảnh: QQ

"Tôi từng cảm thấy mình như cánh bèo trôi dạt, nhưng giờ đây cuối cùng cũng có nơi để trở về", Trần Thượng Quân xúc động chia sẻ.

Sau 37 năm lưu lạc, hành trình tìm kiếm tưởng chừng vô vọng của người đàn ông đã khép lại bằng cuộc đoàn tụ đầy nước mắt. Một bình luận trên mạng xã hội, sự kiên trì của các tình nguyện viên và kết quả ADN đã giúp những người thân thất lạc tìm lại nhau sau gần 4 thập kỷ.