MS 2025.324

Hai đứa trẻ Nguyễn Trần Đại Quang (SN 2014) và Nguyễn Ngọc Hà Linh (SN 2017) là con anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1983) đang lâm vào tình cảnh hết sức éo le.

Tai nạn ập đến bất ngờ khiến anh Tâm bị gãy cột sống, liệt tủy, mất khả năng lao động vĩnh viễn. Ngôi nhà nhỏ của gia đình xiêu vẹo, thuộc diện hộ nghèo của xã, giờ đây càng trở nên ảm đạm hơn kể từ ngày anh Tâm gặp nạn.

Anh Tâm gặp tai nạn liệt giường. Ảnh: Sỹ Thông

Năm 2019, vợ anh Tâm bỗng dưng bỏ nhà đi khi bé Hà Linh mới tròn 8 tháng tuổi. Từ đó đến nay, anh Tâm một mình gồng gánh nuôi hai con thơ. Ngoài việc chăm sóc hai con nhỏ, anh còn phải chăm sóc bố mẹ tuổi đã cao là ông Nguyễn Minh Thiệu (80 tuổi) và bà Phan Thị Nghĩa (76 tuổi).

Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Tâm làm đủ nghề như phụ hồ, thợ mộc, cuốc cỏ thuê... miễn là kiếm được tiền nuôi cả gia đình. Bố anh Tâm tuổi cao sức yếu, bệnh tật liên miên. Gánh nặng cuộc sống cứ thế oằn lên đôi vai người đàn ông gầy gò, lam lũ.

Bố gặp nạn, Quang phải đạp xe chở bà đi bán sắn ở chợ. Ảnh: Sỹ Thông

Tháng 9 vừa qua, trong lúc sửa lại mái nhà bị hỏng sau mưa bão, anh Tâm không may trượt chân ngã xuống đất, bất tỉnh. Anh được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, anh bị gãy cột sống, liệt tủy, mất hoàn toàn cảm giác nửa thân dưới.

Để có tiền lo thuốc men cho bố, hằng ngày sau giờ học, Quang và bà nội lại ra vườn đào sắn đem ra chợ bán.

“Tâm là chỗ dựa duy nhất của vợ chồng tôi và hai cháu nhỏ, nhưng giờ lại gặp tai nạn nằm liệt một chỗ. Tôi không biết xoay xở thế nào để có tiền lo viện phí và thuốc men cho Tâm. Hai cháu còn nhỏ dại nên tôi cầu xin mọi người giúp đỡ gia đình tôi lúc này với”, bà Nghĩa nghẹn ngào.

Mẹ bỏ đi khi bé Hà Linh mới tròn 8 tháng tuổi. Nay bố gặp nạn, hai đứa trẻ Quang và Linh đều mất chỗ dựa. Ảnh: Sỹ Thông

Gần 2 tháng anh Tâm nằm viện, gia đình bà Nghĩa phải vay mượn gần 100 triệu đồng để lo tiền thuốc men, phẫu thuật... Đây là con số quá lớn mà gia đình nghèo chưa bao giờ dám nghĩ tới. Từ sự giúp đỡ của địa phương, bà con xóm giềng đến những khoản vay mượn khắp nơi, tất cả đã dồn vào điều trị để níu sự sống cho người bố đơn thân.

Tuy nhiên, mới đây anh Tâm bất ngờ sốt cao, co giật nên gia đình đưa anh vào Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An. Do nhiễm trùng vùng xương cụt, các bác sĩ phải tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp.

Anh Tâm gặp tai nạn, cả gia đình khốn khổ hết chỗ bấu víu. Ảnh: Sỹ Thông

Các bác sĩ cho biết, anh Tâm còn phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật nữa, với chi phí dự kiến hơn 100 triệu đồng, một số tiền quá lớn đối với gia đình nghèo.

“Mẹ bỏ đi đã lâu, giờ bố gặp tai nạn nằm một chỗ. Em thương bố nhưng không biết phải làm sao. Sau giờ học, em chỉ biết giúp bà đào sắn mang đi chợ bán”, Quang nói.

Mái nhà xập xệ của gia đình, nay càng trở nên bi đát hơn. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Nguyễn Thành Luân, Trưởng thôn Mỹ Ngọc, xót xa chia sẻ: gia đình anh Tâm thuộc diện hộ nghèo, nay người đàn ông trụ cột lại gặp tai nạn.

“Đáng thương nhất là hai đứa trẻ không biết trông cậy vào ai. Với hoàn cảnh hiện tại, hai cháu Quang và Linh đang đứng trước nguy cơ phải bỏ dở con đường học hành. Lúc này rất cần những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm cơ hội sống và điều trị cho anh Tâm, cũng như thắp lên hy vọng cho tương lai của hai đứa trẻ”, ông Luân nói.

Bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Minh Tâm có thể gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.324 (anh Nguyễn Minh Tâm) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho anh Nguyễn Minh Tâm: thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0377098933 (Nguyễn Minh Thư - em trai của anh Tâm)