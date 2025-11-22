Nguyễn Nam Bắc (15 tuổi, trú tại tổ dân phố Cao Phương, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) là nhân vật trong bài viết: “Cha đơn thân nghèo khó tìm cách cứu con trai mắc ung thư xương”.

Em Nguyễn Nam Bắc được bạn đọc giúp đỡ số tiền 28.500.000 đồng

Từ khi mới 2 tuổi, Bắc đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Những ngày Bắc điều trị tại bệnh viện, người luôn túc trực chăm sóc là anh Nguyễn Thanh Sơn (bố của Bắc).

Anh Sơn chia sẻ, vợ chồng anh ly hôn khi Bắc còn rất nhỏ. Từ đó, một mình anh vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn. Cuộc sống “gà trống nuôi con” vốn đã nhiều vất vả, anh chỉ mong bù đắp để con không thua thiệt.

Thế nhưng đầu năm 2025, biến cố lớn ập đến khi Bắc bị ngã phải bó bột. Qua chụp chiếu, bác sĩ phát hiện một khối u bất thường và chuyển Bắc lên Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Tại đây, Bắc bị chẩn đoán mắc ung thư xương.

Trải qua 7 đợt hóa trị, mỗi đợt kéo dài khoảng hai tuần, chi phí từ 6 đến 8 triệu đồng/lần, tổng chi phí điều trị cho con sau 7 đợt hóa trị đã hơn 100 triệu đồng. Tiếp đó, Bắc còn trải qua ca phẫu thuật ghép xương vào tháng 6/2025, với chi phí lên tới 183 triệu đồng.

Tổng số tiền điều trị cho Bắc hiện đã gần 300 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt, đi lại và ăn ở của hai bố con. Với đồng lương công nhân ít ỏi, số tiền này đối với anh Sơn là quá sức, cả đời cũng không dám mơ tới. Nhưng vì sự sống của con, anh vẫn gắng gượng tìm mọi cách xoay xở.

Cảm thương hoàn cảnh éo le của hai bố con anh Sơn, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ, giúp Bắc số tiền 28.500.000 đồng, tiếp thêm động lực để em điều trị bệnh.

Anh Nguyễn Thanh Sơn xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã kịp thời hỗ trợ hai bố con trong lúc khó khăn. Hiện Bắc vẫn tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Bạn đọc giúp đỡ em Giàng A Thắng bị tai nạn giao thông số tiền 26.778.754 đồng

Cũng trong đợt trao tiền này, Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 26.778.754 đồng tới em Giàng A Thắng (sinh năm 2010, trú tại bản Tà Dông, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai), nhân vật trong bài viết: "Cậu bé dân tộc Mông bị tai nạn, gia đình vét sạch thóc bán không đủ tiền cứu con".

Giàng A Thắng (15 tuổi) không may gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương nặng. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Lào Cai, do tình trạng nguy kịch, Thắng được các bác sĩ chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Thắng bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương gan nặng, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ phần gan bị tổn thương.

Để có tiền đưa con đi viện, vợ chồng anh Giàng A Vàng đã bán sạch thóc trong nhà và vay mượn thêm 20 triệu đồng từ người thân. Tuy nhiên, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với chi phí phẫu thuật, thuốc men và viện phí, bởi chỉ sau vài ngày điều trị, số tiền đã lên đến hơn 60 triệu đồng, gấp 3 lần số tiền vay mượn được.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của gia đình, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ Thắng và gia đình số tiền 26.778.754 đồng để có thêm điều kiện chữa trị.