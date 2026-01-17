MS 2026.017

Khánh Linh (SN 2014) hiện là học sinh lớp 6B, Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Những ngày qua, căn nhà nhỏ nơi cô bé sinh sống chìm trong không khí tang thương khi anh Trần Văn Tâm (SN 1990, bố của Linh) qua đời một cách bi thảm.

Linh trở thành trẻ mồ côi sau cái chết đột ngột của bố. Ảnh: Sỹ Thông

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Bình (63 tuổi, bà nội của Linh), rạng sáng ngày 30/10, sau khi cháu gái đi học, bà không thấy anh Tâm dậy như thường lệ. Linh cảm có điều chẳng lành, bà vội đi tìm và nhờ hàng xóm hỗ trợ.

Sau khi tìm kiếm, mọi người bàng hoàng phát hiện chiếc dép của anh Tâm nằm bên miệng giếng, nắp giếng bị xê dịch. Mở nắp giếng, tất cả sững sờ khi thấy thi thể anh Tâm đã nổi một phần trên mặt nước. Cú sốc quá lớn khiến bà Bình ngã quỵ.

Được biết, anh Tâm lập gia đình với chị Hoàng Thị L. (SN 1993). Tuy nhiên, từ năm 2022, chị L. đã bỏ lại chồng và con gái nhỏ, rời khỏi nhà từ đó đến nay. Một mình anh Tâm rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”, lại mang trong người căn bệnh lao phổi kéo dài, cuộc sống ngày càng bế tắc.

Mẹ bỏ đi, bố vừa qua đời, Linh chỉ còn bà nội già yếu là chỗ dựa duy nhất. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Phạm Văn Sơn, Trưởng thôn Bình Sơn (xã Kim Hoa), cho biết: “Anh Tâm bị bệnh nặng nên khoảng 4 năm trở lại đây không thể lao động để trang trải cuộc sống. Thường ngày, hai bố con phụ thuộc hoàn toàn vào bà nội đã ngoài 60 tuổi”.

Gia đình vốn đã kiệt quệ, bệnh tật giày vò, cuộc sống bế tắc dường như đã đẩy anh Tâm đến bước đường cùng. Ngày anh mất, hàng xóm láng giềng phải chung tay quyên góp từng đồng mới lo đủ một bộ áo quan để lo hậu sự.

Sự ra đi của anh Tâm đẩy toàn bộ gánh nặng lên đôi vai gầy guộc của bà Bình. Để lo cho con trai bệnh tật và cháu gái thơ dại, dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn phải nhận thêm ruộng về làm. Giờ đây, con trai đã mất, bà trở thành chỗ dựa duy nhất của Khánh Linh.

Linh bên bàn thờ bố. Ảnh: Sỹ Thông

Gương mặt hốc hác, ánh mắt thất thần sau nhiều ngày lo tang cho con, bà Bình nghẹn ngào: “Giờ bà thương nhất là con Linh. Bố nó mất rồi, bà thì già yếu, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nghĩ đến cảnh sau này bà mất, nó lủi thủi một mình mà mấy ngày nay bà không sao chợp mắt được”.

Nỗi đau mất cha, sự thiếu vắng tình mẹ đã khiến cô bé 11 tuổi phải gánh chịu cú sốc tinh thần quá lớn so với lứa tuổi.

Cô Trần Thị Thanh Minh, giáo viên chủ nhiệm của Linh, xót xa chia sẻ: “Khi hay tin bố của em mất, tôi chở Linh về nhà. Trên đường đi, em cứ hỏi: ‘Sao mẹ lại bỏ con đi? Sao bố con lại chết hả cô?’. Nghe những câu hỏi ấy, tim tôi như thắt lại. Linh còn rất nhỏ nhưng hiểu chuyện và chăm học”.

Ông Trần Anh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa, xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bé Linh. “Gia đình vốn đã rất khó khăn, nay bố cháu qua đời nên cuộc sống càng thiếu thốn, nhất là về mặt tinh thần. Hiện tại, cháu chỉ còn sống nương tựa vào bà nội đã già yếu, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng”, ông Nam nói.

Căn nhà của hai bà cháu Linh ở trống trải, không có nổi cánh cửa để ghép vào. Ảnh: Sỹ Thông

Giữa những mất mát chồng chất, bé Linh đang rất cần sự sẻ chia, đùm bọc của các nhà hảo tâm để có thể tiếp tục được đến trường, vượt qua cú sốc tinh thần và có thêm hy vọng cho tương lai phía trước.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Khánh Linh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.017 (em Trần Khánh Linh) Bạn đọc có thể giúp đỡ trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Bình (bà nội Linh): thôn Bình Sơn, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0372312409