Thoát cửa tử nhờ cấp cứu kịp thời

Anh N.H.A (xã Bình Hưng, TPHCM) mới đây chia sẻ lại câu chuyện cấp cứu đột quỵ của mẹ là bà T.T.P.H. (66 tuổi) với PV VietNamNet.

Ngày 20/6, bà H. gọi điện cho con trai trong tình trạng giọng nói méo đi, liên tục than rằng cứ đứng dậy là ngã.

Linh cảm có điều bất thường, anh A. lập tức đến nhà mẹ. Chỉ trong vòng 30 giây quan sát, anh nhận thấy bà H. đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu điển hình của đột quỵ như méo miệng, yếu nửa người trái, cử động tay chân khó khăn, không mở được mắt dù vẫn còn tỉnh táo.

Gia đình ngay lập tức gọi cấp cứu đưa bà H. đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM).

Sau khi chụp CT sọ não và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định nữ bệnh nhân bị xuất huyết não do tăng huyết áp. Đây là một trong những thể đột quỵ nguy hiểm, có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nếu không được điều trị kịp thời.

'Thời điểm nhập viện, mẹ tôi vẫn tỉnh táo và có thể giao tiếp. Tuy nhiên, bác sĩ giải thích nhiều bệnh nhân xuất huyết não ban đầu còn nói chuyện được nhưng có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê khi khối máu tụ tiếp tục chèn ép nhu mô não. Gia đình cũng được tư vấn về tiên lượng nặng của bệnh và ký cam kết trước khi tiếp tục điều trị", anh A. chia sẻ.

Bà H. được đưa vào cấp cứu. Ảnh: N.H.A.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bà H. qua cơn nguy kịch và xuất viện. Dù vậy, bà vẫn còn yếu nửa người, chưa thể tự đi lại và phải tiếp tục tập vật lý trị liệu trong thời gian dài để phục hồi vận động.

Điều khiến gia đình day dứt là trước khi xảy ra tai biến, bà H. vẫn khám sức khỏe định kỳ và theo dõi huyết áp. Tuy nhiên, gần đây mẹ anh A. nghe theo mạng xã hội uống chanh muối mỗi ngày vì tin rằng đây là thức uống tốt cho sức khỏe.

"Tôi nghĩ có thể lượng muối trong chanh muối đã khiến huyết áp của mẹ tăng lên từng thời điểm. Bình thường cơ thể còn chịu được, nhưng đến một lúc mạch máu không chịu nổi nữa thì bị vỡ", anh A. chia sẻ.

Một tuần sau cơn đột quỵ, bà H. xuất viện. Điều khiến gia đình bất ngờ là tổng chi phí điều trị không quá lớn nhờ được bảo hiểm y tế chi trả. Khi nhập viện, gia đình tạm ứng 3 triệu đồng, sau quyết toán chỉ phải thanh toán khoảng 300.000 đồng.

Chanh muối không thể thay thế thuốc

ThS.BS.CKI Nguyễn Hữu Tín, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết dùng chanh muối để trị bệnh chưa có cơ sở khoa học và có thể gây hại nếu áp dụng sai cách.

Theo bác sĩ Tín, chanh là loại quả giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa. Khi sử dụng với lượng vừa phải, khoảng 1/4-1/2 quả mỗi ngày, pha loãng trước khi uống, chanh có thể tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất, thúc đẩy tổng hợp collagen và góp phần cải thiện sức khỏe làn da.

Tuy nhiên, người dân không nên uống nước chanh khi bụng đói và tuyệt đối không coi đây là phương pháp thay thế thuốc điều trị. Người mắc bệnh dạ dày, bệnh thận, đái tháo đường hoặc các bệnh mạn tính khác nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Trong khi đó, muối chứa natri là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tăng huyết áp. Tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài có thể làm huyết áp tăng, tạo gánh nặng cho tim và làm tổn thương thành mạch máu. Khi huyết áp tăng cao kéo dài, nguy cơ vỡ mạch máu não dẫn đến xuất huyết não cũng tăng theo.

Các bác sĩ lưu ý, người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận không nên lạm dụng các loại đồ uống chứa nhiều muối, kể cả chanh muối. Nếu muốn sử dụng, họ cần tính toán lượng natri đưa vào cơ thể trong tổng khẩu phần hằng ngày.

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