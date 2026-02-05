20h, sau khi đưa đón con đi học, ăn cơm cùng gia đình, anh Phúc lại lên vườn kiểm tra sâu bệnh, bón phân, phun trừ sâu rầy, nhện đỏ.

"Những ngày cận Tết, thời tiết TPHCM rất đẹp, cũng là lúc lý tưởng để trồng rau. Các chậu cây trên vườn lên sum sê, ít sâu bệnh, không khí trong lành, nắng vàng rực rỡ. Cứ cuối tuần, cả nhà tôi sẽ quây quần vui chơi trên vườn", anh Phúc chia sẻ.

Cuối tuần cũng là thời gian để anh xử lý đất, trộn phân, ủ phân - những công việc tốn thời gian hơn.

Gia đình anh Phúc tại khu vườn rau sạch trên sân thượng

Anh Phúc làm vườn, tự trồng rau sạch từ 11 năm trước, khi 2 con sinh đôi bắt đầu ăn dặm. Đây cũng là công việc anh yêu thích từ nhỏ.

"Tôi từng ước mơ thi vào Đại học Nông Lâm nhưng gia đình không đồng ý. Cuối cùng tôi học chuyên ngành Toán - Tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM", anh kể.

Trước đây, vợ chồng anh Phúc sống trong căn nhà chỉ 20m2. Khu vực để trồng rau của ông bố trẻ chỉ có ban công vỏn vẹn 1,5m2 và giếng trời nhỏ lợp mái tôn. Anh bắt đầu với việc gieo cải ngọt, rau dền, mồng tơi… trong những chiếc chậu mini rồi làm giàn treo bí đỏ vươn ra ngoài ban công.

Nhà cũ có ban công và giếng trời rất hẹp nhưng anh Phúc vẫn tìm cách trồng rau cho con

Khi vợ sinh con thứ 3, anh Phúc "mở rộng quy mô", trồng rau lên khu vực giếng trời của gia đình và sân thượng tầng 5 của công ty. Khi ấy, để lên giếng trời, anh phải leo lên chiếc thang tre. "Điều kiện không thuận lợi nhưng tôi muốn có rau sạch, rõ nguồn gốc cho con sử dụng", anh nói.

Rau củ trên sân thượng công ty anh Phúc

Đầu năm 2025, gia đình anh Phúc xây dựng một ngôi nhà rộng hơn. Anh dồn tâm huyết cải tạo sân thượng thành khu vườn 36m2, thiết kế gọn gàng, khoa học. Cả gia đình tự bê gần 4 tạ đất thịt lên sân thượng làm vườn.

Những hình ảnh khu vườn do anh Phúc chia sẻ nhận được nhiều bình luận khen ngợi. Không ít người dùng mạng cũng hỏi kinh nghiệm của anh về việc chống thấm, chọn hệ thống khung chậu, biện pháp phòng trừ sâu bệnh và cách giữ khu vườn luôn sạch bong, sáng bóng.

Anh Phúc cho biết, trong quá trình thi công nhà, anh theo dõi sát sao khâu chống thấm sàn.

“Tôi cho quét lớp chống thấm toàn bộ bề mặt sân thượng và các mảng tường đứng cao khoảng 20cm. Khi lát gạch, tôi yêu cầu thợ trộn thêm keo dán gạch chuyên dụng vào xi măng để tăng độ kết dính, hạn chế thấm nước. Điều quan trọng là sàn phải có độ dốc để điều hướng nước mưa và nước dư thừa về lỗ thoát”, anh Phúc chia sẻ.

Anh đầu tư hệ thống chậu lắp ghép thông minh và làm kệ sắt để nâng chậu lên cao, vừa sạch sàn vừa dễ vệ sinh. "Chậu xốp tuy rẻ nhưng nhanh hỏng, mục nát và không thẩm mỹ. Ngoài chậu ghép thông minh, tôi dùng thêm chậu nhựa 70 lít, có đáy hứng nước thừa", ông bố 3 con chia sẻ.

Khu vườn vừa là nơi cung cấp rau xanh, sạch vừa là nơi gia đình quây quần

Trong 11 năm làm vườn tại nhà, anh Phúc tự đúc rút nhiều kinh nghiệm, đồng thời học hỏi thêm từ các “nông dân sân thượng” những biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, nhanh gọn mà không tốn kém.

Anh thường pha dung dịch xịt sâu, rầy, rệp, nhện đỏ… theo công thức: 1 lít nước ấm, 1 muỗng cà phê dầu neem, ½ thìa cà phê nước rửa chén (loại dùng được cho đồ trẻ em) và 2-3 giọt dầu ăn.

Vườn được phun định kỳ mỗi tuần một lần để phòng ngừa, thay vì chờ sâu rầy xuất hiện mới xử lý sẽ khó kiểm soát hơn. Sau khi phun 1 ngày, anh xịt lại nước sạch để rửa lá. “Nếu cây bị bệnh nặng, tôi sẽ bỏ chứ tuyệt đối không dùng thuốc hóa học”, anh cho biết.

Sau mỗi đợt thu hoạch, anh rải vôi bột để khử mầm bệnh rồi phơi đất dưới nắng khoảng 5 ngày. Tiếp đó, anh bổ sung phân hữu cơ, vỏ trứng xay nhuyễn để tăng canxi, trấu và vỏ đậu phộng giúp đất tơi xốp, cùng nấm Trichoderma để tạo hệ vi sinh vật có lợi, sau đó ủ thêm khoảng 7 ngày trước khi trồng lứa mới.

Để khu vườn ít sâu bệnh, việc giữ vệ sinh sạch sẽ, nhiều ánh sáng, tránh đọng nước, ẩm mốc, loại bỏ lá cây già cũng rất quan trọng. Anh Phúc lợp mái bằng tấm poly trong suốt, cho phép che mưa nhưng vẫn đón nắng để cây phát triển.

Khi làm xong bất cứ công đoạn nào trong vườn, anh Phúc đều lập tức quét dọn sạch, sau đó mới bắt đầu tưới nước. Anh sử dụng dây nước có gắn vòi xịt tia và có cò bóp để giúp nước tỏa đều và ngưng ngắt dễ dàng, tránh lãng phí hay tràn ra sàn.

Anh Phúc trồng xen kẽ các loại rau, củ để có thể thu hoạch đa dạng cho bữa ăn gia đình. Ông bố 3 con cũng trồng các loại trái cây như dưa hấu, dưa chuột, khổ qua, cà chua hay bí đỏ, bí xanh

Trên vườn có đủ các loại rau như dền, cải ngọt, bó xôi, cải ngồng, rau ngót… thậm chí cả lá sương sâm để làm thạch

Niềm vui của ông bố 3 con là mỗi ngày vợ không còn phải lo đi chợ mua rau. Sau giờ học, các con chạy lên vườn cùng bố xem cây, tưới nước hay thu hoạch rau trái.

"Làm vườn giúp tôi tĩnh tâm hơn, kiên nhẫn hơn. Khi buồn, khi áp lực, việc làm vườn giúp tôi giải tỏa rất nhiều, bớt thời gian cho những việc vô bổ", anh Phúc tâm sự.