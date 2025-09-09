Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 173.463.761 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi đến chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (46 tuổi, trú tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp), nhân vật trong bài viết: “Mẹ ung thư chạy giữa hai bệnh viện cứu con thơ 2 tuổi bị động kinh, bại não”.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 173.463.761 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (ở Đồng Tháp).

Cuộc đời chị Chi sớm chịu nhiều cơ cực, cha mẹ mất sớm, không có anh chị em nương tựa. Vì nhà quá nghèo nên chị không được đi học. Hằng ngày, chị mưu sinh bằng việc bán trứng nướng trước cổng một nhà máy trong xã.

Chị quen và yêu một người đàn ông ở tỉnh khác, làm việc trong nhà máy. Khi biết chị mang thai, người đàn ông ấy bỏ đi.

Từ đó, chị một mình sinh con và nuôi con. Nào ngờ, bé Nguyễn Ngô Ánh Dương chào đời đã mắc viêm phổi, động kinh, thiếu oxy não, suy dinh dưỡng. Nghe bác sĩ thông báo, chị Chi chết lặng.

Một mình gồng gánh chăm con được 1 năm, sức khoẻ chị yếu dần. Đến khi quá mệt phải đi khám, chị phát hiện mình bị ung thư vú. Ban đầu, chị không dám điều trị vì chi phí quá cao và đang nợ hơn 100 triệu đồng.

Nghĩ đến bé Ánh Dương, cùng sự động viên của mọi người trong viện, chị chấp nhận điều trị. Thế nhưng, mỗi lần vào viện, cầm đơn thuốc gần 10 triệu đồng, người mẹ ấy gần như muốn buông xuôi vì không biết vay mượn ở đâu.

Thương cảm trước hoàn cảnh của mẹ con chị, bạn đọc Báo VietNamNet đã sẻ chia, giúp đỡ số tiền 173.463.761 đồng. Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân còn gửi trực tiếp vào tài khoản cá nhân của chị số tiền hơn 43 triệu đồng.

Nhận được món quà quý giá đúng lúc khó khăn nhất, chị xúc động chia sẻ:

“Tôi từng nghĩ sẽ bỏ điều trị để lo chăm sóc con những ngày còn lại. Rất may, bạn đọc đã giúp đỡ kịp thời. Số tiền này giúp tôi tiếp tục điều trị trong thời gian tới. Vì con, tôi sẽ điều trị đến cùng. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo VietNamNet và các y, bác sĩ đã cho mẹ con tôi thêm hy vọng, niềm tin vào cuộc sống”.