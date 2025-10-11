MS 2025.274

Chị Lê Thị Nguyên (trú tại thôn La Khê, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) vừa lặng lẽ rời cõi tạm để lại phía sau hai đứa con thơ dại đáng thương.

Em Đinh Ngọc Nhi khóc oà bên quan tài của mẹ.

Chị Nguyên mất đột ngột, hai đứa trẻ Đinh Ngọc Nhi (6 tuổi) và Đinh Ngọc Hân (gần 2 tuổi) trên đầu chít khăn tang, khuôn mặt vẫn ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng mẹ mình. Khi thấy người lớn khóc, hai đứa bé cũng òa khóc nức nở theo, khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 9/10, người dân xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm bất tỉnh tại vườn giò trầm ở đập Cây Trồi.

Lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt xác minh hiện trường. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Nguyên (SN 1993, trú tại thôn La Khê, xã Phúc Trạch).

Được biết, chị Nguyên đã ly thân với chồng nhiều năm qua. Từ ngày ly thân, chị ôm hai con nhỏ về ở cùng cha mẹ đẻ. Cả gia đình ba thế hệ sống nương tựa trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng, nguồn sống chủ yếu dựa vào tiền công cuốc cỏ thuê của chị Nguyên. Công việc nặng nhọc, bấp bênh nhưng là chỗ bấu víu duy nhất để chị nuôi con.

Tưởng rằng gian khó dần sẽ qua, nhưng bất hạnh lại ập xuống. Gần đây, chị thấy sức khỏe sa sút nghiêm trọng, đau ốm triền miên, cơ thể gầy rộc. Vào viện thăm khám, bác sĩ cho biết chị mắc suy thận và suy gan giai đoạn cuối. Cầm kết quả trên tay, chị Nguyên đầm đìa nước mắt.

Chị Lê Thanh Mai (chị gái chị Nguyên) kể: “Một ngày định mệnh, tôi bỗng nhận được số tiền em Nguyên chuyển kèm dòng tin nhắn ngắn ngủi: ‘Chị ơi, em bệnh tình nặng lắm rồi, bệnh này điều trị rất tốn kém. Cha mẹ thì già, hai đứa còn nhỏ, em xoay xở thế nào đây? Em nhờ cả vào chị trông nom cha mẹ, nuôi thay em hai đứa với. Em rời đi đây…'”.

Nhận được tin nhắn của em gái, chị Mai liên tục gọi và nhắn tin động viên, nhưng sau đó, người em gái của chị đã lặng lẽ chấm dứt cuộc đời mình.

Ở nhà, hai đứa bé Đinh Ngọc Nhi và Đinh Ngọc Hân cứ chạy loanh quanh tìm mẹ. Khi thấy người ta đưa thi thể mẹ trở về, bé Nhi liên tục gào khóc, gọi tên mẹ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Chị Mai chia sẻ: “Số phận em Nguyên quá khổ. Biết em mắc bệnh, nhưng vì tôi đi làm ăn xa, chưa kịp về để động viên thì em ấy đã chọn cách ra đi trong đau đớn. Hai đứa nhỏ sau này không biết bấu víu vào ai giữa cuộc đời này”.

Con gái út của chị Nguyên chưa đầy 2 tuổi.

Lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch cho biết: “Hoàn cảnh của chị Nguyên rất đáng thương. Mẹ mất, hai đứa trẻ lại mất đi chỗ dựa lớn nhất cuộc đời. Mong rằng cộng đồng cưu mang, giúp đỡ hai cháu. Tương lai của các cháu còn nhiều ngã rẽ, các cháu không thể tự đi nếu thiếu đi sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người”.