MS 2025.269

Phát hiện bệnh từ năm 2019, ông Tiền đều đặn chạy thận, quen với cảnh thuốc men, bệnh viện. Nhưng chi phí điều trị ngày một chồng chất. Trung bình mỗi tuần, riêng tiền lọc máu và thuốc ngoài danh mục bảo hiểm đã hơn 5 triệu đồng. Trong khi đó, vợ ông – bà Phạm Thị Phỉ (SN 1977) – chỉ làm tạp vụ theo giờ, thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Gia đình có 3 người con, 2 con lớn đi làm thuê với thu nhập bấp bênh, 1 cháu nhỏ đang đi học.

Ông Tiền luôn mong được sớm khỏe lại.

Từ khi mắc bệnh, ông Tiền không còn đủ sức chạy xe ba gác để phụ giúp kinh tế. Gánh nặng đổ dồn lên vai vợ. Để duy trì việc chạy thận cho chồng, bà Phỉ đã vay mượn khắp nơi, đến nay số nợ đã hơn 200 triệu đồng.

Năm 2023, bác sĩ từng đưa ra phương án ghép thận – cơ hội để ông có thể hồi phục. Tuy nhiên, chi phí lên đến 500 triệu đồng khiến gia đình không sao kham nổi, đành bỏ lỡ “giai đoạn vàng” cứu chữa.

“Chỗ nào vay được tôi đều đã hỏi. Giờ đến tiền chạy thận để giữ mạng sống cho chồng cũng không lo nổi nữa. Bao nhiêu tiền tôi dồn hết cho ông, chỉ mong ông ấy sớm khỏe mạnh quay lại đi làm trả nợ, chứ mình tôi gồng mấy năm nay kiệt sức rồi…”, bà Phỉ nghẹn ngào.

Ngồi trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, ông Tiền thở dài: “Tôi hối hận vì buông thả sức khỏe để giờ vợ con phải khổ. Tôi chỉ mong được chạy thận đầy đủ, sớm khỏe lại để đi làm phụ vợ trả nợ, chứ để bả gánh mãi tôi không đành lòng”.

Theo ông Lê Văn Long, Trưởng khu phố 30, phường Bình Trưng, gia đình ông Tiền là hộ đặc biệt khó khăn. Ông vốn là trụ cột nhưng mắc bệnh nặng, phải chạy thận thường xuyên; vợ chỉ làm tạp vụ với thu nhập thấp, còn nuôi con nhỏ. Địa phương đã quan tâm hỗ trợ, nhưng chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị tốn kém.

Người đàn ông hối hận vì trước đây không chịu giữ gìn sức khỏe.

Với hoàn cảnh hiện tại, ông Tiền rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có điều kiện tiếp tục chạy thận, duy trì sự sống và nuôi hy vọng được khỏe mạnh trở lại.