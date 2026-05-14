Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ bài viết: "Mẹ liệt hai chân nuôi con tâm thần, nay ngã gãy xương cần giúp đỡ", bà Trần Thị Dĩnh (SN 1964, ở thôn Bát Sơn, xã Lộc An, TP Huế) đã nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ của bạn đọc khắp cả nước, với tổng số tiền 83.054.627 đồng.

Vợ chồng bà Dĩnh có một người con gái là chị Trần Thị Hà (SN 1995). Do gia đình khó khăn, học hết lớp 9, chị Hà vào TPHCM làm công nhân may phụ giúp cha mẹ.

Đến năm 2015, gia đình phát hiện chị Hà có dấu hiệu bệnh tâm thần. Sau thời gian đi điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh của chị không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Chị Hà hiện 31 tuổi nhưng chỉ như một đứa trẻ, mọi sinh hoạt đều do bà Dĩnh chăm sóc.

Năm 2017, trong lúc chở củi đi bán, bà Dĩnh gặp tai nạn giao thông, gãy cột sống dẫn đến liệt và teo cơ hai chân, phải sống phụ thuộc vào xe lăn. Đến năm 2019, chồng bà qua đời, để lại hai mẹ con nương tựa nhau trong cảnh khốn khó.

Hằng ngày, bất kể nắng mưa, bà Dĩnh ngồi xe lăn men theo Quốc lộ 1A với quãng đường khoảng 10km để nhặt ve chai kiếm sống. Số tiền bán ve chai chỉ được 10-20 nghìn đồng, rồi nhờ bà con hàng xóm thương tình, cho thêm chút đồ ăn, tiền bạc nên hai mẹ con mới cầm cự qua ngày.

Ngày 2/4/2026, trong lúc tắm, bà Dĩnh không may bị ngã, gãy cổ xương đùi phải. Nhờ sự hỗ trợ, quyên góp của bà con lối xóm, bà mới gom đủ 25 triệu đồng để phẫu thuật. Sau 5 ngày điều trị, vì hoàn cảnh quá khó khăn, bà xin bác sĩ về nhà tiếp tục nằm điều trị.

Cảm thương trước hoàn cảnh của hai mẹ con bà Dĩnh, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ mẹ con bà có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và thăm khám. Số tiền 83.054.627 đồng của bạn đọc ủng hộ thông qua quỹ Báo đã được chuyển tận tay bà Dĩnh.

Nhận số tiền trên tay, bà Dĩnh không giấu được sự xúc động.

“Lần đầu tiên tôi có số tiền lớn như vậy. Sau 2 lần mổ chân, sức khoẻ tôi đi xuống, không đủ sức để ngồi xe lăn tiếp tục nhặt ve chai. Số tiền này tôi sẽ để lo ăn uống hằng ngày, lo thuốc men cho con gái. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet và chính quyền địa phương đã kết nối, giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc khó khăn này”, bà Dĩnh chia sẻ.