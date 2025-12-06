Sáng 6/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Minh Giám - Chủ tịch UBND xã Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CN

Thông tin ban đầu, chiều 5/12, chị T.T.T. (39 tuổi, trú xã Krông Ana) điều khiển xe máy chở theo con gái tên H.T.A.V. (6 tuổi) đi vào khu vực rẫy trên địa bàn để hái cà phê.

Khi đang lưu thông trên đường nội đồng, chị T. được cho là đã lạc tay lái khiến xe máy và hai mẹ con rơi xuống ruộng ngập nước sâu, mất tích.

Phát hiện sự việc, người đi đường cùng lực lượng chức năng nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm hai mẹ con. Tuy nhiên, do mực nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân lần lượt tìm được thi thể chị T. và con gái để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Hoàng Minh Giám cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Được biết, những ngày qua trên địa bàn xã Krông Ana có mưa lớn khiến nước sông dâng cao, gây ngập nhiều khu vực. Tại hiện trường nơi mẹ con chị T. gặp nạn, nước ngập sâu và chảy xiết.