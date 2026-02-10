MS 2026.041

Mới 8 tuổi, bé Nguyễn Kim Ngân (SN 2017, trú tại thôn Đại Hải, xã Thạch Khê) đã sớm phải gánh chịu nhiều bất hạnh. Kim Ngân là một trong những trường hợp thiệt thòi nhất tại địa phương. Ngay từ nhỏ, bé đã xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường. Lên 3 tuổi, Ngân vẫn chưa biết nói, chưa biết đi, việc ăn uống cũng rất khó khăn. Lúc này, mẹ Ngân lại mang theo em gái bỏ đi, để lại hai cha con trong cảnh khốn khó.

Thương con, anh Nguyễn Đức Dần (bố của Ngân) phải vay mượn tiền bạc, đưa con ra Hà Nội thăm khám tại nhiều bệnh viện lớn. Các bác sĩ kết luận, Ngân bị dị tật não, chậm phát triển toàn diện, cần can thiệp và điều trị lâu dài.

Mẹ bỏ đi, cha mất, bé Kim Ngân phải sống nương tựa vào ông bà nội già yếu, không còn sức lao động

Một mình nuôi con bệnh tật, anh Dần vừa làm cha, vừa làm mẹ. Không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, cuộc sống hai bố con ngày càng túng quẫn, nợ nần chồng chất.

“Hai năm ròng rã đưa con đi viện, Ngân mới bập bẹ biết nói, chập chững biết đi. Do lao lực kiếm tiền chữa bệnh cho con, năm 2022, bố cháu không may qua đời vì đột quỵ. Khi đó cháu Ngân mới 5 tuổi, mất đi chỗ dựa duy nhất”, ông Nguyễn Đức Thiệp (75 tuổi), ông nội em, nghẹn ngào kể.

Từ ngày cha qua đời, cuộc sống của Ngân hoàn toàn phụ thuộc vào ông bà nội. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhiều năm của thôn, không có nguồn thu nhập ổn định, chỉ trông vào vài sào ruộng đắp đổi qua ngày.

Trước đây, vợ chồng ông Thiệp còn mưu sinh bằng nghề đi biển. Nhưng những năm gần đây, tuổi cao, sức yếu, bệnh tật liên miên khiến ông bà không còn khả năng lao động. Ngoài nuôi dưỡng cháu nội bệnh tật, ông bà còn phải chăm sóc người chị gái đã ngoài 80 tuổi. Nguồn thu gần như không có, cuộc sống ngày càng chật vật.

Bị dị tật não, chậm phát triển toàn diện, dù đã 8 tuổi, nhận thức của Ngân chỉ tương đương như một đứa trẻ khoảng 3 tuổi

Do kinh tế quá khó khăn, bé Ngân không còn điều kiện tiếp tục điều trị bệnh. Gần đây, bé bị lở loét ở tay, chân; các vết thương ngày càng lan rộng nhưng ông bà không đủ khả năng đưa cháu đi bệnh viện. Việc chăm sóc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm dân gian khiến tình trạng sức khỏe của bé càng đáng lo ngại.

Hiện bé Ngân đang học lớp 3 theo diện học sinh hòa nhập tại trường học địa phương. Tuy nhiên, dù đã 8 tuổi, nhận thức của Ngân chỉ tương đương một đứa trẻ khoảng 3 tuổi; việc giao tiếp, học tập và sinh hoạt hằng ngày gặp rất nhiều khó khăn.

Nhìn cháu gái nhỏ, ông Thiệp không giấu được lo lắng: “Chúng tôi chỉ mong còn đủ sức nuôi cháu thêm ngày nào hay ngày đó. Nhưng tuổi già, sức yếu, kinh tế hạn hẹp, không có khả năng chữa bệnh cho cháu. Nghĩ đến tương lai của cháu mà thấy bất lực”.

Gần đây, Kim Ngân bị lở loét ở tay, chân nhưng không có điều kiện đi điều trị, các vết thương ngày càng lan rộng

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Trưởng thôn Đại Hải, bé Ngân là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Cháu bị bại não, chậm phát triển; mồ côi bố, mẹ bỏ đi, hiện sống nương nhờ ông bà nội già yếu.

“Cuộc sống của cháu Ngân còn nhiều thiếu thốn, cả về sinh hoạt lẫn chăm sóc y tế. Với tình trạng sức khỏe và nhận thức hạn chế, cháu rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có điều kiện tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng và cải thiện sức khỏe”, ông Hoàn chia sẻ.

