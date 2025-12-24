Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hầu Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ (tỉnh Cao Bằng) cho biết, mẹ Mã Thị Nỏn do tuổi cao sức yếu đã qua đời vào hồi 0h ngày 21/12 tại nhà riêng.

Mẹ Việt Nam anh hùng Mã Thị Nỏn.

Theo ông Khánh, mẹ Mã Thị Nỏn sinh năm 1922, quê ở xóm Nà Tú, xã Nguyễn Huệ (trước là xã Ngũ Lão, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng).

Mẹ Nỏn có 5 người con, trong đó 2 người là liệt sĩ, hy sinh năm 1970 và 1978 tại mặt trận phía Nam. Năm 2014, mẹ Nỏn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

"Địa phương đã thành lập Ban tang lễ gồm các thành viên là lãnh đạo UBND xã, đại diện các đoàn thể và gia đình, tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà", ông Khánh thông tin thêm.