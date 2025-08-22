Ngành y tế Việt Nam đang chứng kiến làn sóng thay đổi mạnh mẽ về cách tiếp cận truyền thông. Không chỉ quảng bá, các đơn vị y tế hiện nay còn chú trọng tính minh bạch thông tin, chuẩn hóa hình ảnh và xây dựng mối quan hệ dài hạn với người bệnh.

“Truyền thông không còn là lựa chọn, mà là yếu tố sống còn. Người bệnh ngày càng thông minh và có quá nhiều lựa chọn. Nếu mình không làm tốt, họ sẽ chọn đơn vị khác”, ông Nguyễn Quốc Khánh - CEO and Founder Công ty Cổ phần Truyền thông Media FBTQ nhận định.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - CEO Media FBTQ

Media FBTQ được xây dựng như một hệ sinh thái hỗ trợ các đơn vị y tế - từ phòng khám, nhà thuốc đến các bác sĩ chuyên môn. Công ty cung cấp các giải pháp toàn diện gồm: Xây dựng thương hiệu cá nhân cho bác sĩ; Tư vấn chiến lược truyền thông chuẩn mực; Sản xuất nội dung chuẩn y khoa; Quản lý phễu khách hàng và chăm sóc hậu điều trị; Tích hợp công nghệ AI, chatbot và dữ liệu hành vi.

Không dừng lại ở “làm đẹp hình ảnh”, FBTQ chú trọng đến chất lượng nội dung và tính đúng mực trong từng câu chữ, từng hình ảnh. “Không thổi phồng công dụng. Không gắn mác vô căn cứ. Không hứa hẹn sai sự thật” - nguyên tắc CEO Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh với mọi cộng sự trong công ty.

Một lợi thế của FBTQ là đội ngũ nhân sự vừa có kiến thức nền tảng về y dược, vừa được đào tạo bài bản về truyền thông, công nghệ và marketing. Hiện tại, Media FBTQ đang đồng hành cùng hơn 80 đơn vị y tế trên cả nước, từ các địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái cho đến các trung tâm lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Theo đại diện công ty, từ sau đại dịch Covid-19, Media FBTQ đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp tích hợp dữ liệu để giúp đơn vị y tế hiểu sâu hơn về hành vi người bệnh. Các giải pháp gồm: Chatbot chăm sóc sức khỏe tự động 24/7; CRM quản lý khách hàng y tế; Phân tích dữ liệu tương tác - đo lường hiệu quả nội dung; Video tương tác và tư vấn hậu điều trị.

“Chúng tôi không chạy theo viral hay lượt view. Thay vào đó, chúng tôi xây dựng nền tảng nội dung bền vững, đủ sức giữ chân người bệnh cũ và tạo được sự tin tưởng nơi người bệnh mới”, ông Khánh chia sẻ.

Thành lập từ một nhóm sản xuất nội dung nhỏ, đến nay Media FBTQ đã phát triển thành doanh nghiệp truyền thông chuyên ngành với hơn 30 nhân sự nòng cốt và hệ thống cộng tác viên rộng khắp. Dưới sự dẫn dắt của CEO Nguyễn Quốc Khánh, công ty xác định rõ: Truyền thông ngành y không dành cho sự vội vàng, càng không dành cho cách làm “ăn xổi”.

“Giá trị thật cần được kể đúng. Đó là điều chúng tôi đang làm và sẽ làm đến cùng”, CEO Nguyễn Quốc Khánh khẳng định.

Công ty cổ phần truyền thông Media FBTQ

Địa chỉ: Số nhà 03 Thôn Tân Phúc, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Chi nhánh: Số nhà 252 đường Phạm Văn Đồng, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang

Hotline: 0866.18.8668

Website: https://mediafbtq.vn/

(Nguồn: Media FBTQ)