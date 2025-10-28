Nhan sắc của nữ kình ngư từng 2 lần thắng Ánh Viên
Không chỉ tài năng, là trụ cột của tuyển bơi TP.HCM, kình ngư Vũ Thị Phương Anh từng 2 lần thắng Ánh Viên, còn gây được sự chú ý bởi nhan sắc nổi bật của mình.
Sau khi mất chức vô địch ở nội dung đôi nam nữ, Quang Dương gặp chấn thương, lỡ cơ hội lên ngôi ở nội dung đôi nam tại giải pickleball có tiền thưởng rất lớn.
Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục có một trận đấu để lại nhiều dấu ấn, góp công lớn giúp Gunma Green Wings thắng PFU BlueCats 3-2 tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025.
Thông tin các VĐV ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận chế độ dinh dưỡng mức khác nhau khi tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33 được dư luận quan tâm.