Vũ Thị Phương Anh sinh năm 2001, là một trong những tài năng trẻ của bơi lội Việt Nam, hiện đang khoác áo đội bơi TP.HCM.
 Ở giải bơi vô địch quốc gia năm 2017, khi mới 16 tuổi, Phương Anh gây bất ngờ khi đánh bại nữ kình ngư số 1 Việt Nam khi đó là Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 50m ếch, mang về tấm HCV quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó cô cùng các đồng đội tiếp tục vượt qua đội Quân đội của Ánh Viên ở nội dung 4x200m tự do nữ.
Sở trường của Phương Anh là bơi ếch và cô từng giành được tấm HCĐ giải Vô địch trẻ châu Á 2017 ở cự ly 50m ếch. 
Phương Anh có chiều cao 1m69. Nhờ chăm chỉ tập luyện, cô luôn giữ được thân hình cân đối, chuẩn như người mẫu.
Ở ngoài đời, Phương Anh gây chú ý với vẻ đẹp như "hotgirl".
Ước mơ của Phương Anh là trở thành một HLV bơi lội trong tương lai.
Ngoài thi đấu, cô nàng thích xem phim, du lịch...
Hình ảnh ít ai nghĩ Phương Anh đang là một VĐV bơi lội chuyên nghiệp.
Phương Anh từng nằm trong top 5 gương mặt tài năng trẻ thể thao TP.HCM. 