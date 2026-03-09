Cơ chế gây hỏng hóc khi điện thoại bị vô nước Nước và độ ẩm là "kẻ thù" số một của các thiết bị điện tử vì các cơ chế phá hủy sau: - Ăn mòn hóa học (Corrosion): Đây là quá trình suy giảm dần của kim loại trên bề mặt do tương tác hóa học hoặc điện hóa với môi trường. Nước kết hợp với các tạp chất (ion, muối) tạo thành chất điện phân, làm mòn các đường dẫn điện và mối hàn trên bảng mạch (PCB). - Đoản mạch (Short circuit): Nước là chất dẫn điện, khi xâm nhập vào máy đang hoạt động, nó làm giảm điện trở cách điện giữa các chân linh kiện, tạo ra các đường dẫn điện ngoài ý muốn dẫn đến chập mạch. - Dòng điện rò rỉ (Leakage current): Sự hiện diện của màng nước mỏng trên bề mặt vật liệu cách điện làm xuất hiện dòng điện rò, gây nhiễu loạn các tín hiệu điện tử. - Oxy hóa và tăng điện trở: Độ ẩm tạo ra các lớp oxit trên bề mặt kim loại, làm tăng điện trở tiếp xúc tại các điểm nối, đầu cắm, gây mất kết nối hoặc hoạt động không ổn định.

Các bước xử lý chi tiết khi điện thoại rơi vào nước Bạn cần hành động cực kỳ nhanh chóng theo các bước sau: Bước 1: Lấy điện thoại ra khỏi nước ngay lập tức. Thời gian tiếp xúc với nước càng ngắn, cơ hội cứu chữa càng cao. Bước 2: Tắt nguồn ngay lập tức. Đây là bước quan trọng nhất để tránh tình trạng đoản mạch và ăn mòn do nhiệt sinh ra từ thiết bị. Bước 3: Tháo rời các bộ phận có thể. Tháo nắp lưng, pin (nếu là loại pin rời), khay SIM, thẻ nhớ và các phụ kiện như ốp lưng, tai nghe. Bước 4: Lau khô bên ngoài. Dùng khăn vải mềm, khô lau sạch toàn bộ bề mặt. Sử dụng tăm bông để thấm nước ở cổng sạc, giắc tai nghe và các khe nhỏ. Lưu ý: Nếu bị rơi vào nước muối, nước ngọt hoặc hóa chất, hãy dùng khăn ẩm sạch lau qua trước để loại bỏ chất ăn mòn, sau đó mới lau khô. Bước 5: Làm khô bên trong: Sử dụng túi hút ẩm (silica gel) hoặc hộp hút ẩm trong 1-2 ngày. Bạn có thể đặt máy ở nơi thoáng gió, có ánh nắng nhẹ (tránh nắng gắt) hoặc dùng máy hút bụi chuyên dụng cho điện tử (không dùng máy hút bụi thông thường công suất lớn). Bước 6: Kiên nhẫn chờ đợi. Để máy khô hoàn toàn trong ít nhất 24 đến 48 giờ trước khi thử bật nguồn lại. Ảnh minh hoạ: AI

Những điều tuyệt đối không nên làm Sai lầm trong cách xử lý có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn: - Không cố gắng bật nguồn hoặc sử dụng khi máy còn ướt. - Không dùng máy sấy tóc hoặc nguồn nhiệt cao (như lò vi sóng) để hong khô. Nhiệt độ cao làm hỏng linh kiện nhựa, keo dán và có thể gây nổ pin Lithium-ion. - Không bỏ điện thoại vào ngăn đá tủ lạnh. Khi đá rã ra, tình trạng ẩm ướt sẽ nghiêm trọng hơn và hơi lạnh có thể làm hỏng màn hình. - Không lắc, vẩy hoặc đập mạnh điện thoại. Hành động này chỉ khiến nước len lỏi sâu hơn vào các linh kiện bên trong. - Không thổi hơi vào máy. Luồng hơi sẽ đẩy nước xâm nhập sâu vào các bộ phận khác. - Không sạc điện thoại ngay lập tức. Cắm sạc khi máy còn ẩm có thể gây cháy nổ pin và hỏng mạch điện. Ảnh minh hoạ: AI

Điện thoại bị rơi xuống nước có sửa được không? Hoàn toàn có thể sửa được nếu bạn xử lý kịp thời và đúng cách. Nếu máy chỉ bị ngấm nước nhẹ và được làm khô ngay, thiết bị thường sẽ hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, nếu bị ngâm quá lâu hoặc bị chập mạch nặng, một số linh kiện có thể phải thay thế như: màn hình (bị loang, cháy đèn nền), loa (bị rè), chân sạc, hoặc thậm chí là thay mainboard. Trong trường hợp hư hỏng quá nặng, chi phí sửa chữa có thể tương đương với việc mua máy mới.