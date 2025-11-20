Chiếc xe sang Mercedes Maybach phóng nhanh trong đêm, tông mạnh vào đầu xe khách đang đỗ ven đường tại Quảng Ninh.
Ngày 20/11, lãnh đạo Công an phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h11 sáng cùng ngày tại đường Hậu Cần.
Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera nhà dân ghi lại.
Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc Mercedes Maybach (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) phóng nhanh qua khúc cua đường Hậu Cần rồi lao sang làn đường đối diện.
Chiếc xe sau đó tông mạnh vào đầu xe khách đang đỗ ven đường. Cú va chạm khiến xe khách rung lắc mạnh, còn chiếc Maybach xoay nhiều vòng rồi văng ra xa. Tài xế bất tỉnh tại chỗ và đã được đưa đi cấp cứu.
Sau khi nhận thông tin, lực lượng Công an phường Bãi Cháy đã có mặt để bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra nguyên nhân vụ việc.