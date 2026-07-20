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Sự thất vọng của đội bóng Nam Mỹ lên đến đỉnh điểm, khi Leandro Paredes gây hấn sao trẻ Gavi bên phía Tây Ban Nha khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Không khí căng thẳng leo thang kể từ lúc Nahuel Molina tung cú đấm về phía Eric Garcia đang chạy đến ăn mừng cùng đồng đội.

Paredes khiến tình hình trở nên hỗn loạn, liên tục vung tay về phía Gavi, thậm chí còn quật tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha ngã xuống sân.

Hành vi quá khích ấy khiến trọng tài Slavko Vincic buộc phải rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Paredes, dù trận đấu vừa khép lại trước đó.

Paredes tấn công Gavi và bị phạt thẻ đỏ khi trận đấu kết thúc - Ảnh: EPA

Bình luận trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Alan Shearer chỉ trích gay gắt: "Paredes đã tung 2 hay 3 cú đấm thẳng vào mặt đối phương. Cậu ấy chủ động lao vào gây sự. Bóng đá không có chỗ cho những hành động như vậy."

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của Paredes.

Một CĐV viết: "Paredes bị làm sao vậy?". Người khác thì bình luận: "Án phạt rất nặng chắc chắn đang chờ cậu ấy."

Một ý kiến cho rằng: "Thua mà không biết chấp nhận, thật đáng chê trách."

Người hâm mộ khác kết luận: "Đó là hình ảnh rất xấu xí của Paredes."