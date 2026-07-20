Đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026 hoàn toàn xứng đáng, đồng thời gần như thâu tóm toàn bộ các danh hiệu cá nhân của giải đấu.

Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết trên sân MetLife, đội bóng của HLV Luis de la Fuente khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng màn thống trị ở lễ trao giải.

Rodri được FIFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 sau giải đấu mà anh đóng vai trò linh hồn nơi tuyến giữa của “La Roja”.

Cubarsi, Rodri và Unai Simon giành các giải cá nhân. Ảnh: SeFutbol

Tiền vệ của Man City - người từng vật lộn với chấn thương dai dẳng, là điểm tựa trong lối chơi kiểm soát bóng, đồng thời góp công lớn giúp Tây Ban Nha chỉ thủng lưới đúng 1 lần từ đầu giải.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Pau Cubarsi tiếp tục ghi dấu ấn với một giải đấu bùng nổ.

Trung vệ mới 19 tuổi thi đấu chững chạc vượt xa tuổi đời, trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự và là phát hiện lớn nhất của World Cup năm nay.

Trong trận chung kết, Cubarsi nổi bật với 121 đường chuyền thành công trong số 126 lần đưa bóng cho đồng đội, tỷ lệ chính xác 96% - cao nhất trong số các cầu thủ của hai đội.

Anh cũng có 6 lần phá bóng giải vây, cao nhất trận chung kết.

Trong khi đó, Găng tay Vàng thuộc về Unai Simon sau hàng loạt màn trình diễn xuất sắc, giữ sạch lưới tới 7 trận và nhiều lần cứu thua quyết định ở các vòng knock-out.

Danh hiệu cá nhân duy nhất không thuộc về Tây Ban Nha là Chiếc giày Vàng, khi Kylian Mbappe kết thúc giải với 10 bàn thắng, nhiều hơn FLionel Messi.

Trong trận chung kết, Tây Ban Nha phải chờ tới hiệp phụ mới định đoạt được số phận trận đấu. Argentina chỉ còn 10 người sau khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ hiệp hai, tạo lợi thế lớn cho “La Roja”.

Đến phút 106, Ferran Torres vào sân từ ghế dự bị và tận dụng thời cơ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chức vô địch thế giới cho đội bóng xứ bò tót.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha nâng cúp vàng, qua đó khép lại chu kỳ chiến thắng của Messi với Argentina.

(Nguồn: VTV)