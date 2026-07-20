“Lời nguyền” của Tây Ban Nha - điều rất nổi tiếng trong các trận đấu tại World Cup 2026 - lại có thêm nạn nhân.

Ở phút 43 của trận chung kết World Cup 2026, Lisandro Martinez ngã xuống sân vì gặp vấn đề ở chân.

Chỉ 1 phút sau, anh buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Nicolas Otamendi. Đó cũng là tổn thất đầu tiên của Argentina trong trận tranh chức vô địch.

Martinez chấn thương khi đang chơi rất hay. Ảnh: AFA

HLV Lionel Scaloni mất đi một trung vệ trụ cột trong phần còn lại của trận đấu, đồng thời đánh mất mắt xích quan trọng nhất ở khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới.

Lisandro nối dài danh sách những cầu thủ dính chấn thương ở các thời điểm then chốt trong những trận đấu của Tây Ban Nha tại World Cup trên đất Bắc Mỹ.

Ở vòng 1/8, Nuno Mendes - người chơi hay nhất bên phía Bồ Đào Nha trong cuộc đối đầu với đội bóng của HLV Luis de la Fuente - phải rời sân ở phút 56 vì chấn thương cơ, khi tỷ số vẫn đang hòa.

Sau đó, Tây Ban Nha ghi bàn vào những phút cuối để giành chiến thắng nghẹt thở.

Đến tứ kết, Bỉ cũng chịu tổn thất nặng nề khi đội trưởng Youri Tielemans chấn thương trong lúc khởi động.

Phút 70, trong lúc hai đội vẫn hòa nhau, thủ môn Thibaut Courtois cũng phải rời sân trong nước mắt vì chấn thương.

Người thay thế thủ môn Real Madrid là Senne Lammens sau đó mắc sai lầm, tạo điều kiện để Tây Ban Nha ghi bàn quyết định và giành vé đi tiếp.

Trở lại trận chung kết trên sân MetLife, “lời nguyền” Tây Ban Nha còn tác động đến Argentina giữa hiệp hai, khi đến lượt trung vệ Cuti Romero chấn thương khi anh đang chơi rất hay.

Ferran Torres ghi bàn sau khi Argentina tổn thất nặng vì “lời nguyền”. Ảnh: SeFutbol

Cả Lisandro lẫn Romero đều đang chơi rất hay trước khi họ tập tễnh rời sân.

HLV Scaloni không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sử dụng Facundo Medina để đá cặp với lão tướng Otamendi.

Tổn thất của Argentina tiếp tục khi Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ hai ở những phút bù giờ hiệp 2, vì phạm lỗi nguy hiểm với Pau Cubarsi.

Những mất mát này khiến Argentina bước vào hiệp phụ với 10 người và không còn cặp tiền vệ chính thức.

Hệ quả là “La Albiceleste” phải nhận bàn thua ở phút 106 từ dấu ấn những cầu thủ dự bị của Tây Ban Nha - Nico Williams kiến tạo, Ferran Torres lập công.