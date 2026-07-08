Messi không kìm được những giọt nước mắt sau trận thắng đầy cảm xúc, khi Albicelestes tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Siêu sao 39 tuổi ghi bàn gỡ hòa 2-2, và trước đó kiến tạo để Cristian Romero lập công. Tuy nhiên, cảm xúc của chàng thủ quân Argentina không chỉ đến từ chiến thắng, mà còn bởi sự tiếc nuối với quả phạt đền bỏ lỡ trong hiệp một.

Messi không kìm được những giọt nước mắt sau trận - Ảnh: Standard

Nếu thực hiện thành công cú đá 11m đưa trận đấu về thế cân bằng, cục diện có lẽ đã khác. Điều này khiến Messi không giấu được sự day dứt.

Anh nói trước truyền thông: "Tôi thực sự thất vọng với mọi chuyện diễn ra, đặc biệt sau khi đá hỏng quả phạt đền.

Nếu ghi bàn ở tình huống đó, cục diện trận đấu sẽ khác. Thực tế Argentina vẫn chơi tốt dù bị thủng lưới trước."

Pha sút hỏng penalty cũng khiến Messi đi vào lịch sử theo cách không mong muốn. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên phung phí 2 quả phạt đền trong cùng một kỳ World Cup.

Đó là quả 11m thứ 150 trong sự nghiệp Messi, đồng thời cũng là lần thứ 34 anh không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tỷ lệ thực hiện thành công chỉ 77%, con số gây nhiều bất ngờ.

Lúc Argentina bị dẫn 0-2, cú đá hỏng phạt đền của Messi tưởng như sẽ khiến đội nhà phải trả giá. Nhưng sau tất cả, anh vẫn là người mỉm cười, với những giọt nước mắt pha trộn sự nhẹ nhõm, tiếc nuối và hạnh phúc.

Messi khép lại: "Tập thể này xứng đáng được đi tiếp, xứng đáng tiếp tục chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Khi bị dẫn 0-2, mọi thứ tưởng như chấm hết, nhưng chúng tôi đã lật ngược tình thế.

Ngược dòng khi bị dẫn 2 bàn là điều không hề dễ dàng, đặc biệt tại World Cup, nơi mọi trận đấu đều vô cùng khắc nghiệt."