Kịch bản điên rồ

Một kịch bản điên rồ nữa, tiếp tục khẳng định tính khó lường của World Cup, đã cứu Argentina khỏi bờ vực của một thảm họa lịch sử. Đó là một buổi chiều sẽ còn được ghi nhớ rất lâu.

Haissem Hassan tưởng như đã tự viết tên mình vào lịch sử bằng màn trình diễn của một ngôi sao lớn, nhưng Lionel Messi, Lionel Scaloni và bản năng sinh tồn mãnh liệt của Argentina đã từ chối dành vinh quang cho anh.

Messi có một trận đấu đi vào lịch sử. Ảnh: AFA

Ai Cập đã làm rất nhiều điều đúng, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Ở khoảnh khắc quyết định, họ lại vấp phải một bài học khác từ số 10.

Argentina trước đó đã để lại những dấu hiệu đáng lo trong trận gặp Cabo Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. Chỉ sau một thời gian ngắn, “La Albiceleste” không còn mang đến cảm giác chắc chắn như trước, và bộc lộ nhiều vấn đề mà Scaloni buộc phải lưu tâm.

Họ đánh mất phần nào sự chặt chẽ trong phòng ngự, thiếu sức tấn công ở hai biên và cần tăng tốc độ luân chuyển bóng.

Chính những hạn chế ấy khiến nhà ĐKVĐ suýt chôn vùi cơ hội bảo vệ ngôi vương trước một Ai Cập đầy quả cảm, với Shobeir xuất sắc trong khung gỗ và Hassan cùng Mohamed Salah dẫn dắt trên hàng công.

Bàn thua đầu tiên có thể xem như một tai nạn, nhưng những gì diễn ra sau đó khiến Argentina khó có thể tự hào.

Vũ khúc tango thiếu độ chính xác, thiếu chiều sâu trong các pha lên bóng, dù vẫn tạo ra đủ cơ hội để có thể ở vào một vị thế khác.

Trong bối cảnh thiếu những cầu thủ có khả năng rê dắt tạo đột biến, đội bóng chỉ biết đặt cược vào những pha phối hợp trung lộ, còn Messi nhiều lúc như kêu gọi giữa sa mạc.

Messi bùng nổ khi dạt ra cánh phải nhiều hơn. Ảnh: AFA

Điều đó không có nghĩa phải phủ nhận sức mạnh của nhà vô địch hay chất lượng đội hình vốn đã được kiểm chứng.

Nhưng rõ ràng, đôi khi Argentina thiếu một phương án B. Và lúc này, Julian Alvarez – vốn dính ồn ào chuyển nhượng, tháo chạy khỏi Atletico – chưa mang đến sự hỗ trợ đủ tốt cho Messi. Lautaro Martinez có lẽ mới là người phù hợp hơn.

Messi kỳ diệu

Phải đến khi đứng bên bờ thất bại trước Ai Cập, Argentina mới nhận ra thực tế ấy.

Hassan đã khiến họ gần như gục ngã bằng những pha chuyển trạng thái nhanh, thứ mà ít ai nghĩ một cầu thủ như anh có thể thực hiện ở đẳng cấp như vậy.

Tài năng của Hassan từng được thấy thấp thoáng ở La Liga trong màu áo Oviedo, nhưng chỉ lẻ tẻ và chưa bao giờ đạt đến trình độ mà anh thể hiện tại Atlanta.

Scaloni, hoặc biết đâu chính Messi, đã phản ứng bằng một điều chỉnh mang tính bước ngoặt, đặt nền tảng cho màn ngược dòng.

Messi rời khỏi khu vực trung tâm và hoạt động nhiều hơn ở cánh phải.

Nước mắt Messi lại rơi. Ảnh: AFA

Mục tiêu là đơn giản hóa cách tấn công bằng những quả tạt và những đường chuyền của Messi trước hệ thống phòng ngự lùi rất sâu của Ai Cập, đội bóng gần như đặt toàn bộ niềm tin vào khả năng chống bóng bổng trong vòng cấm.

Argentina gỡ hòa, rồi vượt lên khi trừng phạt Ai Cập bằng một pha phản công, và Messi một lần nữa ngự trị trên đỉnh cao.

Với những gì vừa diễn ra, Messi – trong trận thứ 9 liên tiếp ghi bàn ở các kỳ World Cup – là người duy nhất đủ tư cách để tranh luận với Alfredo Di Stefano về nhận định nổi tiếng rằng “không có cầu thủ nào giỏi hơn cả tập thể cộng lại”.

Màn ngược dòng ấy mang đậm dấu ấn niềm tin của Messi. Anh giỏi hơn những người khác cộng lại. “La Pulga” khép lại trận đấu trong nước mắt, bị cảm xúc lấn át. Cảm xúc trái ngược với đối thủ Cristiano Ronaldo.

Những giọt nước mắt cũng có thể là vì anh vẫn còn day dứt với quả phạt đền hỏng ăn và là lần thứ 2 tại giải đấu - lập kỷ lục trong 1 kỳ World Cup. Nhưng chính điều đó càng thể hiện một Messi rất con người. Một người của những điều không tưởng.

(Nguồn: VTV)