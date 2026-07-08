Xem video bàn thắng Argentina 3-2 Ai Cập (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Argentina: E.Martinez; Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Hafez, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Attia, Zico; Salah, Hassan.

Bàn thắng: Romero 79', Messi 84', Enzo Fernandez 90'+3 -Ibrahim 15', Zico 67'