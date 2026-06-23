Thiên tài ở đẳng cấp cao nhất càng trở nên cuốn hút hơn với những khoảnh khắc rất đỗi con người. Lionel Messi cho thấy anh cũng là người thường, đá hỏng quả phạt đền ngay đầu trận.

Quả thực, sẽ chẳng còn nhiều điều thú vị nếu cột mốc lịch sử tại World Cup được thiết lập chỉ bằng một cú sút penalty.

Messi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới tuyển Áo - Ảnh: SunSport

Messi chọn cách khiến tất cả vỡ òa. Anh bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn khác, để rồi bùng nổ cuối hiệp một.

Từ một pha phối hợp tấn công bắt mắt của Argentina, siêu sao 39 tuổi thực hiện quả cứa lòng chân trái sở trường, đưa bóng nằm gọn trong lưới.

Bàn thắng giúp Messi nâng tổng số lần xé lưới đối phương tại các kỳ World Cup lên con số 17, vượt qua huyền thoại Đức Miroslav Klose (16 bàn).

Chưa dừng lại ở đó, Messi hoàn tất cú đúp lúc cuối trận bằng cú vung chân quyết đoán, khép lại ngày thi đấu đáng nhớ với pha lập công thứ 18 trong sự nghiệp World Cup.

Miroslav Klose nhường "ngai vàng" cho Lionel Messi - Ảnh: T.T

Với 5 bàn chỉ sau 2 trận, siêu sao Lionel Messi cũng bứt lên dẫn đầu danh sách "dội bom" tại World Cup 2026.

Phong độ thăng hoa của Messi cho thấy Argentina cực kỳ quyết tâm trên hành trình bảo vệ ngôi vương, hướng tới mục tiêu trở thành đội đầu tiên kể từ Brazil (năm 1962) bảo vệ thành công chức vô địch Thế giới.

Chiến thắng gần như đảm bảo cho Argentina kết thúc vòng bảng trên ngôi đầu bảng J, giành vé vào vòng 1/16 và sẽ được thi đấu tại thành phố Miami - nơi Messi đang tung hoành ở cấp CLB cho Inter Miami.