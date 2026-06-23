Lionel Messi tiếp tục khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ khi lập thêm hàng loạt kỷ lục tại World Cup 2026. Nhưng bên cạnh những con số lịch sử trên sân cỏ, khoảnh khắc khiến người hâm mộ xúc động còn đến từ lời nhắn đầy tự hào của vợ anh, Antonela Roccuzzo.

Antonela và các con trên khán đài sân AT&T - Ảnh: Instagram

Có mặt trên khán đài sân AT&T (Arlington, Texas) cùng các con, Antonela viết: “Thật là một đặc ân khi được chứng kiến anh làm nên lịch sử hết lần này đến lần khác”.

Chỉ một câu ngắn gọn trên Instagram, nhưng đủ để nói lên sự ngưỡng mộ, niềm tự hào và tình yêu mà cô dành cho Messi sau hành trình phi thường kéo dài gần hai thập kỷ ở World Cup cùng ĐT Argentina.

Thông điệp của Antonela nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Với nhiều CĐV Argentina, cô không chỉ là người bạn đời luôn sát cánh cùng Messi, mà còn là nhân chứng đặc biệt trong mọi cột mốc vĩ đại nhất của siêu sao chuẩn bị bước sang tuổi 39.

Dưới sân, Messi tiếp tục giúp Argentina bay cao - Ảnh: AFA

Từ cậu bé rụt rè lần đầu bước ra sân khấu World Cup năm 2006, Messi đã đi qua biết bao tiếc nuối, áp lực, thất bại và vinh quang. Đến World Cup 2026, anh vẫn tiếp tục ghi bàn, phá kỷ lục và dẫn dắt Argentina trong vai trò biểu tượng không thể thay thế.

Những lời của Antonela vì thế càng trở nên đặc biệt. Đó không chỉ là lời chúc mừng dành cho một cầu thủ vĩ đại, mà còn là sự ghi nhận cho cả một đời nỗ lực, hy sinh và bền bỉ.

Messi đang đứng trên đỉnh lịch sử, còn Antonela một lần nữa khiến người hâm mộ xúc động bởi cách cô tự hào về chồng mình.

Video Messi lập cú đúp vào lưới Áo (nguồn: VTV)