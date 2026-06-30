Ths. BS Dương Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Nội tiết, đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện nay đái tháo đường không còn là bệnh của người lớn tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa.

Nhiều trường hợp khởi phát bệnh rất nhanh nhưng nếu không được phát hiện sớm, người bệnh rất dễ xuất hiện biến chứng loạn toan ceton cực kỳ nguy hiểm.

Trường hợp một thiếu nữ 17 tuổi tại Sơn Đông, Phú Thọ mới nhập viện gần đây là ví dụ điển hình. Trước đó, bệnh nhân chưa từng có tiền sử bệnh lý nội khoa và gia đình cũng không có ai mắc đái tháo đường.

Nửa tháng trước khi nhập viện, cơ thể người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi, khát nước và uống nước rất nhiều. Trong vòng một tháng, cô sụt khoảng 5kg kèm theo triệu chứng đau đầu liên tục. Khi đến bệnh viện thăm khám, bản thân bệnh nhân và gia đình đều sốc khi nhận kết quả đường máu tăng rất cao.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Khoa Nội tiết, đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm cho thấy đường máu của nữ bệnh nhân khi đói lên tới 31,7 mmol/L, trong khi chỉ số bình thường chỉ dao động từ 3,9 đến 5,6 mmol/L. Chỉ số đường máu trung bình 3 tháng HbA1C đạt mức 13,16%, vượt xa ngưỡng bình thường là 4 đến 5,7%. Bên cạnh đó, chức năng thận của bệnh nhân bị giảm do cơ thể thiếu dịch nghiêm trọng, chỉ số creatinin ghi nhận ở mức 129mcmol/L.

Đồng thời, người bệnh được chẩn đoán rơi vào tình trạng toan ceton. Đây là một biến chứng cấp tính nguy hiểm của bệnh đái tháo đường do cơ thể thiếu hụt insulin nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn chuyển hóa và nhiễm axit máu, khiến người bệnh phải thở nhanh liên tục.

Ths. BS Nguyễn Thị Lan Hương, Khoa Nội tiết, Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin thêm rằng, nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể rơi vào trạng thái hôn mê, suy đa cơ quan, thậm chí là tử vong.

Cái bẫy từ tâm lý chủ quan của người trẻ

Lý giải về tình trạng người trẻ thường bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo mắc đái tháo đường, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết, tâm lý chung của người trẻ là thường cho rằng mình còn trẻ và có sức khỏe tốt.

Chính vì vậy, họ thường không đi khám sức khỏe định kỳ và không xét nghiệm đường máu để kiểm tra. Đây chính là thực trạng nguy hiểm khiến hầu hết người trẻ bỏ sót việc chẩn đoán sớm bệnh đái tháo đường.

Thực tế, những dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, khát nước hơn bình thường, đi tiểu nhiều, gầy sụt cân nhanh, nhanh đói, nhiễm trùng tái đi tái lại, vết thương lâu lành và tê bì tay chân chính là những dấu hiệu chỉ báo mắc đái tháo đường rõ ràng nhất. Dù vậy, phần lớn người trẻ tuổi thường chủ quan bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các mệt mỏi thông thường trong cuộc sống.

Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, những người mắc đái tháo đường trước 40 tuổi sẽ phải đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ cao hơn hẳn so với những người mắc bệnh muộn.

Ngoài ra, nhóm này còn có nguy cơ cao bị tổn thương thận, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng vi đạm niệu ngay sau vài năm mắc đái tháo đường nếu không nhận được sự can thiệp y tế kịp thời.

Tiến sĩ Thành khuyến cáo, phát hiện sớm thông qua tầm soát chủ động ở những người có yếu tố nguy cơ, kết hợp thay đổi lối sống và kiểm soát cân nặng, là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa hoặc làm chậm sự xuất hiện của đái tháo đường và các biến chứng lâu dài.

“Các bạn trẻ khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khát nhiều, uống nhiều nước, tiểu nhiều, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm”, Tiến sĩ Thành nói.