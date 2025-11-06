Đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo đặt trong vali, phát tán tin nhắn mạo danh Vietcombank để quảng cáo, lừa đảo.

Vào hồi 16h45 ngày 3/11/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I, thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngay lập tức, Trung tâm I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo. Đến 19h00 cùng ngày, đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo, truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn mạo danh Vietcombank để quảng cáo, lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng phương thức mới, đặt thiết bị BTS giả trong vali du lịch, thay đổi TAC (Terminal Access Controller - Mã nhận dạng của Trạm) liên tục, phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Đây không phải là lần đầu tiên ngân hàng Vietcombank bị các đối tượng nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả mạo phát tán tin nhắn giả mạo để quảng cáo, lừa đảo. Trước đó, ngày 21/8, từ công tác giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TPHCM.

Nhận định đây là dấu hiệu của trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II đã ngay lập tức triển khai lực lượng, khoanh vùng và phối hợp khẩn cấp với lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ngoài ra, một thiết bị khác chưa kịp sử dụng cũng bị thu giữ.

Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8/2025, Cục Tần số vô tuyến điện (Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II) đã phát hiện, định vị chính xác nguồn gây nhiễu bất hợp pháp, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo, trong đó có sự tham gia của người nước ngoài.

Các chuyên gia nhận định, việc các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn, từ giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng đến dịch vụ chuyển phát cho thấy âm mưu của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có thể mang yếu tố xuyên quốc gia.

Cơ quan chức năng cũng đã từng phát hiện vụ việc đối tượng dùng xe máy chở trạm BTS giả có kích thước nhỏ, di chuyển qua các tuyến đường đông đúc vào các khung giờ cao điểm tại TPHCM để phát tán tin nhắn rác, lừa đảo.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện một nhà mạng cho biết họ đã đưa ra giải pháp công nghệ phát hiện theo thời gian thực các đối tượng sử dụng các trạm thu phát sóng giả để mạo danh tin nhắn tổ chức tài chính, ngân hàng lừa đảo người dùng. Với giải pháp hiện nay, có thể phát hiện ngay khi đối tượng lừa đảo bật thiết bị phát sóng giả mạo và có thể phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt các đối tượng nhanh nhất.