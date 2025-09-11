Hàng ngày, Mark S. Zuckerberg – một luật sư chuyên về phá sản ở Indianapolis (Mỹ) – nhận hàng trăm lời mời kết bạn, cuộc gọi nhờ hỗ trợ kỹ thuật mở khóa tài khoản, thậm chí cả thư góp ý về cách cải thiện Facebook.

Trớ trêu thay, chính ông Zuckerberg này lại thường xuyên bị Facebook chặn truy cập vì bị hệ thống gắn cờ là “giả mạo” nhà sáng lập Facebook cùng tên – Mark E. Zuckerberg.

Tuần trước, ông đã nộp đơn kiện Meta – công ty mẹ của Facebook – lên Tòa Thượng thẩm Quận Marion (Indiana), cáo buộc hãng này cẩu thả và vi phạm hợp đồng khi liên tục khóa tài khoản kinh doanh của ông “một cách bất công và vô lý”.

Theo hồ sơ vụ kiện, Facebook đã nhiều lần đưa ra “cáo buộc sai sự thật” rằng ông vi phạm chính sách vì “mạo danh người nổi tiếng” và “không dùng tên thật”. Trên thực tế, ông và CEO Meta không có quan hệ họ hàng.

Lịch sử bị khóa tài khoản kéo dài từ 2011

Ông Zuckerberg – người đã hành nghề luật hơn 38 năm – cho biết cả tài khoản cá nhân và tài khoản công việc của ông đều nhiều lần bị khóa. Riêng trong 8 năm qua, ông có ít nhất bốn lần ghi nhận được bằng chứng cụ thể; tổng số lần bị khóa, theo ông, có thể hơn 10 lần.

Mark S. Zuckerberg (trái) trùng tên với ông chủ Meta Mark E. Zuckerberg. Ảnh: Reddit

Lần đầu tiên sự cố xảy ra là năm 2011. Có thời điểm, ông mất quyền truy cập trong nhiều tháng. Đợt gần nhất, tài khoản của ông bị khóa suốt bốn tháng liền, cho đến khi ông đệ đơn kiện tuần trước. Sau đó, Facebook đã khôi phục tài khoản.

Phía Meta thừa nhận sai sót và đang làm việc để ngăn tình trạng này tái diễn.

Luật sư Zuckerberg cho biết các lần khóa tài khoản đã làm gián đoạn hoạt động của văn phòng luật, khiến ông mất hàng nghìn USD tiền quảng cáo và nhiều khách hàng tiềm năng. Facebook là kênh tiếp cận khách hàng quan trọng, vì đa số người dân không biết tìm luật sư phá sản ở đâu.

Trong đơn kiện, ông yêu cầu Meta chi trả chi phí luật sư, phí dịch vụ I.T. cho việc xử lý các sự cố tài khoản, khoản 11.000 USD tiền quảng cáo Facebook mà ông cho rằng đã bị lãng phí.

“Tôi chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết dứt điểm”, ông nói, đồng thời khẳng định vụ kiện ít nhất đã giúp ông lấy lại trang kinh doanh sau bốn tháng khiếu nại vô ích.

Tổng cộng, ông Zuckerberg ước tính đã mất quyền truy cập Facebook trong hơn 10 tháng suốt vài năm qua. Ông cho biết, dù vụ kiện mang lại sự chú ý truyền thông toàn cầu, điều ông quan tâm vẫn là công việc luật sư của mình, chứ không phải Facebook.

“Tôi muốn họ hứa rằng lần này thực sự sẽ khắc phục triệt để vấn đề. Nhưng tôi không chắc họ có thể làm được không”, ông chia sẻ.

(Theo NYT)