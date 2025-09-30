Micc Group - Vị thế tiên phong và mạng lưới hợp tác đối tác bền vững

Là đơn vị phân phối chiến lược của chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Vinhomes, Micc Group đã khẳng định dấu ấn tại hàng loạt siêu dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng như Vinhomes Ocean Park 2, 3, Vinhomes Smart City, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Global Gate, Vinhomes Royal City, Vinhomes Golden City….

Theo đại diện Micc Group, ở mỗi dự án tham gia phân phối, Micc Group luôn tiên phong mang về doanh thu dẫn đầu, góp phần quan trọng vào thành công chung của dự án, đồng thời trở thành chiếc cầu nối tin cậy giúp chủ đầu tư đạt mục tiêu kinh doanh và khách hàng sở hữu giá trị an cư cũng như đầu tư bền vững.

Với những thành tích nổi bật, Micc Group nhiều lần giữ vị trí Top 1 tại các dự án Vinhomes và đặc biệt được vinh danh trong Top 10 Đại lý bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản bình chọn.

Đằng sau những thành tích ấy là sức mạnh tổng hợp của đội ngũ hơn 600 nhân viên kinh doanh tinh nhuệ, hệ thống quản lý giàu kinh nghiệm và mạng lưới 14 văn phòng trải rộng khắp các thị trường trọng điểm cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự chuyên trách hiện diện tại tất cả các dự án giúp Micc Group triển khai đồng bộ các chiến dịch bán hàng và kịp thời nắm bắt nhịp chuyển động của từng thị trường.

Không chỉ dừng lại ở việc phân phối dự án, Micc Group còn xây dựng một mạng lưới hợp tác bền vững thông qua đội ngũ phát triển đối tác. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc đào tạo, hỗ trợ và đồng hành cùng các đơn vị F2.

Ekip phát triển đối tác dự án Vinhomes Green Paradise của Micc Group

Micc Group triển khai những chính sách hợp tác linh hoạt, kết hợp hỗ trợ toàn diện về thông tin thị trường, chiến lược marketing đồng bộ, cũng như tài liệu bán hàng được chuẩn hóa, nhằm tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả hợp tác cho từng đối tác. Qua đó, Micc Group cam kết mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng hành cùng đối tác vươn tới những thành công mới trên thị trường bất động sản cao cấp.

“Mô hình phát triển đối tác cho thấy tầm nhìn dài hạn của Micc Group: thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh số, mà còn được khẳng định ở việc tạo giá trị chung cho khách hàng, đối tác và toàn thị trường. Chính sự kết hợp giữa năng lực triển khai vượt trội và hệ thống hợp tác chuyên sâu đã đưa Micc Group trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng lẫn đối tác mong muốn khẳng định vị thế trong lĩnh vực bất động sản cao cấp”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị tầm vóc toàn cầu

Với quy mô 2.870ha, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch theo chuẩn quốc tế, kết hợp không gian sinh thái ven biển cùng hệ thống tiện ích hiện đại đa tầng. Đây là đô thị tiên phong tại Việt Nam kết hợp trọn vẹn giữa thiên nhiên, con người và công nghệ, kiến tạo phong cách sống bền vững nhưng vẫn giữ trọn đẳng cấp.

Hình ảnh phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise

Vinhomes Green Paradise được quy hoạch thành bốn phân khu đẳng cấp, mỗi phân khu là một tuyên ngôn về phong cách sống và bản sắc riêng. The Haven Bay - Vịnh Tiên là thiên đường của giải trí, thể thao và nghỉ dưỡng. The Green Bay - Vịnh Ngọc kiến tạo một thành phố xanh và sinh thái, nơi sức khỏe được đặt làm trung tâm. The Paradise - Mũi danh vọng mang hình hài một đô thị cảng hiện đại, hội tụ tài chính, công nghệ và tri thức quốc tế. The Grand Island - Đảo Mặt trời mở ra không gian lễ hội biển nhiệt đới, tràn đầy năng lượng và kết nối.

Điểm nhấn khác biệt của dự án nằm ở bộ sưu tập kiến trúc gồm hơn 60 mẫu nhà thấp tầng và biệt thự, thể hiện tám ngôn ngữ kiến trúc đa dạng trên thế giới. Trong số đó, có tới 15 mẫu nhà xanh được thiết kế để truyền tải trọn vẹn sứ mệnh “xanh - thông minh - sinh thái - tái tạo”, khẳng định dấu ấn riêng biệt của một siêu đô thị ven biển mang tầm vóc toàn cầu.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược ở Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise sở hữu khả năng kết nối thuận tiện đến trung tâm TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, cảng biển và sân bay càng củng cố thêm tiềm năng gia tăng giá trị cho dự án. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, dự án trở thành lựa chọn hiếm hoi hội tụ cả giá trị sống tinh hoa và giá trị đầu tư dài hạn.

Hệ thống tiện ích quy mô toàn cầu tại Vinhomes Green Paradise là sự kết hợp giữa sự tinh tế và đẳng cấp, với những công trình biểu tượng: Paradise Lagoon - biển hồ nhân tạo rộng 443 ha lớn nhất thế giới; Landmark Harbour - cảng du thuyền quốc tế đạt chuẩn 5 sao; nhà hát Sóng Xanh có sức chứa lên đến 5.000 chỗ ngồi trên diện tích 7 ha; khu vui chơi băng tuyết Winter Wonderland 30.000 m²; công viên giải trí VinWonders 122 ha lấy cảm hứng từ Disneyland; cùng hai sân golf 18 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu hệ thống giáo dục và y tế chuẩn mực với bệnh viện Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic (Hoa Kỳ) và mạng lưới 97 trường học quốc tế, song ngữ, tạo nên một cộng đồng sống toàn diện và thịnh vượng.

Với vai trò đơn vị phân phối chiến lược, Micc Group cam kết mang đến cho khách hàng thông tin chính thống, tư vấn chuyên sâu và giải pháp tài chính tối ưu. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng lời mời hợp tác tới các đối tác, cùng chung tay khai thác và lan tỏa giá trị của siêu phẩm toàn cầu này.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Micc (Micc Group) Trụ sở chính: Sao Biển 23-369, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội

Chi nhánh VP TP.HCM: BT số 158 đường Cao Đức Lân, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh VP Đà Nẵng: 305A Trần Hưng Đạo, P. An Hải, TP Đà Nẵng

Chi nhánh VP Hải Phòng: 627-629 đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, Hải Phòng Hotline: 092.195.6688

Website: MiccGroup.vn

Lệ Thanh